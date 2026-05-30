Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi olan ve bir döneme damga vuran ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre,1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı programlarla tanınan ünlü programcı Reha Muhtar'a, ilk kontrollerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Hastaneye yatırılan Reha Muhtar’ın tedavisinin sürdüğü ve doktorlar tarafından sağlık durumunun yakından takip ettiği belirtildi.

DENİZ UĞUR: ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YOLDAYIZ

Reha Muhtar'ın rahatsızlandığı haberini alan eski eşi Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarıyla birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini duyurdu.

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeler ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımızı teşekkür ederiz.”