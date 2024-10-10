Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Başka bir hastaneye sevk edildi

Evinde geçirdiği kaza sonrasında 2 aya yakın bir süredir tedavi gören Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastaneden 3 Ekim günü ayrıldı ve başka bir hastanede tedavi görmeye başladı.

Reha Muhtar geçirdiği kaza sonrası İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 2 kez entübe edilen Reha Muhtar'ın durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenilmişti.

Halk TV'de yer alan haberde, Reha Muhtar 3 Ekim günü, tedavi gördüğü hastaneden Ataşehir ilçesindeki başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanede Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenildi.

Muhtar'ın, önceki gün kendisini ziyaret eden bir meslektaşı aracılığıyla, dostlarına iyi olduğu mesajını ilettiği belirtildi.