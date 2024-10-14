Reha Muhtar taburcu olacak

Evinde düşüp yaralanan ve 20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınarak iki kez entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın taburcu edileceği duyuruldu.

Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Gazeteci Uğur Dündar, şu bilgileri paylaştı:

"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak.

Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."