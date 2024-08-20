Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı: Entübe edildi
Evinde merdivenden düşerek yaralanan Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Muhtar, yoğun bakımda entübe edildi.
Kaynak: AA
Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.
Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.
Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.