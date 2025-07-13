Rehberli turla Anadolu’ya özgü bitkiler keşfedilecek

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul'daki Salt Beyoğlu Mutfak’ta devam eden 'Anadolu’nun Bitki Mirası' sergisi uzman biyolog Burçin Çıngay’ın rehberliğindeki turlarla yorumlamaya açılıyor.

Sergi, Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışmasını tarihsel belgeler ve nadir eserler ile bir araya getiriyor.

10 Ağustos’a dek ziyarete açık olan sergi, Çıngay’ın vereceği turlarla yorumlanacak.

Turlar 19, 22 Temmuz ve 6 Ağustos tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.