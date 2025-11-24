Rehberlik uzmanı açıkladı: Eksi netle girilen bölüm sayısı belli oldu

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal BirGün'ün gündeme getirdiği ünivesiteye eksi netlerle giren öğrencilerle ilgili verileri açıkladı. Buna göre toplamda 207 bölüme eksi netlerle girildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünsal şunları yazdı:

VAKIF VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ

"YÖK Atlas 2025 YKS verilerini yayımladı.

Yaptığımız taramada 20 bin 677 programın 207'sine tüm ilgili testler toplamında eksi netle, 42'sine ise yine tüm ilgili testler toplamında sıfır netle öğrenci girişi olduğunu gördük. Toplamda sıfır ya da eksi net ile girilen programların 226'sı vakıf, 23'ü ise KKTC üniversitelerine ait programlardan oluşuyor.

DETAYLARI AÇIKLADI

"Vakıftaki 226 programın 208'i 2 yıllık, 18'i 4 yıllık, KKTC Üniversitelerindeki 23 programın ise 19'u 2 yıllık 4'ü 4 yıllık programlar. Bir programın puan türüne etki eden testlerden herhangi birinden 0,50 (yarım) net elde eden adayın diğer testlerden eksi nete de düşse puanı hesaplanıyor ve tercih hakkı elde ediyor. Sistem gereği tercih eden daha üst başarı düzeyinde aday yok ve kontenjanı da uygunsa yerleşme yaşanıyor.

Bu yıl 2 yıllıkta Antalya Belek Ünv. Web Tasarımı ve Kodlama %50 indirimli, 4 yıllıkta ise İstanbul Esenyurt Ünv. Spor Yöneticiliği %50 İndirimli programa girişte eksi 8,75 net toplamı ile öğrenci yerleşmesi yaşandı. Bu değer 2025 YKS'nin en düşük net toplamı ile yerleşilen değeri oldu."