Reisi'nin cenaze törenine Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

HELİKOPTER KAZASINDA ÖLDÜLER



Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. Kazada, helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetti.