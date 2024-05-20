Reisi ve Abdullahiyan hayatını kaybetti: Dünyadan İran'a taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın dün meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine dünya liderleri, taziye mesajları paylaştı. Pakistan Başbakanı Şerif bayrakların yarıya indirileceğini ve ülkede bir günlük yas ilan edileceğini bildirirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Reisi'nin Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 19 Mayıs Pazar günü düşen helikopterde hayatını kaybetti.

Reisi, Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyetin hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan taziye mesajları geldi.

AZERBAYCAN: AZİZ HATIRASI KALBİMİZDE YAŞAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

PAKİSTAN BAŞBAKANI: BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLECEK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyordum. İyi haberler almayı umuyordum ancak ne yazık ki böyle olmadı" ifadesini kullandı.

Kaza dolayısıyla İran'a taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileten Şerif, yaklaşık 1 ay önce ağırladıkları Reisi ve Abdullahiyan'ın Pakistan'ın "iyi dostları" olduğunu belirtti.

Şerif, İran'la dayanışma amacıyla bir günlük yas ilan edileceğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

HİNDİSTAN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "(Reisi'nin) Hindistan ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır." ifadesine yer verdi.

Modi, Reisi'nin ailesine ve İran halkına taziyelerini ileterek, "bu acı gününde İran'ın yanında olduklarını" kaydetti.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Reisi ve Abdullahiyan'ın vefat haberi karşında şoke olduğunu aktararak ailelerine başsağlığı diledi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da yine X'ten yaptığı açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın "zamansız" vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

HAMAS: FİLİSTİN DAVASINI VE DİRENİŞİNİ DESTEKLEDİLER

Cumhurbaşkanı Reisi ve Bakan Abdullahiyan'ın ölüm haberi üzerine, Hamas'tan da konuya ilişkim açıklama yapıldı. Hamas, İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran hükümeti ve İran halkına, yaşadıkları 'büyük kayıp' karşısında 'en derin taziye ve dayanışma' duygularını iletti. İran liderlerinin İsrail'e karşı Filistin davasını ve direnişini desteklemesinden ötürü övgülerini dile getiren Hamas, İran'ın 'en köklü kurumlarının bu büyük kaybın etkilerinin üstesinden gelmesini sağlayacağına olan güvenini' dile getirdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Reisi, Bakan Abdullahiyan ve beraberlerindekilerin ölümünün 'büyük bir üzüntü ve derin bir hüzünle karşılandığı' ifade edildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e, İran hükümetine ve halkına 'içten taziyelerini' ileten Başbakan Es-Sudani, "Kardeş İran halkına ve İslam Cumhuriyeti'nin yetkililerin bu acı verici trajedi sırasında dayanışmamızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL: DÜŞÜNCELERİMİZ AİLELERİYLE BİRLİKTE

AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında “AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte” dedi.

LÜBNAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.

Mikati'nin taziye mesajı, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Taziye mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan'da 3 günlük resmi yas ilan edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.