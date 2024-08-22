Reisi’nin ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı

İran hükümeti, helikopter kazasında yaşamını yitiren eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümüne ilişkin soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, Reisi’nin kaza sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi.

İran güvenlik servislerinden bir kaynağın İran medyasına yaptığı açıklamada, “Reisi’nin de içinde olduğu helikopterin yolcu sayısı normalden fazlaydı. Bu nedenle helikopter gerekli yüksekliğe çıkamadı ve sis nedeniyle bir dağa çarptı” denildi.

Fars Haber Ajansı'na açıklama yapan güvenlik kaynağı şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik ve istihbarat servisleri detaylı bir soruşturmayı tamamladı ve yaşananların bir kaza olduğuna dair tam bir güven var. Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter güvenlik protokollerinde öngörülenden iki kişi daha fazla taşıyordu ve pilot sisi fark edip helikopteri istenen irtifaya getirmeye çalıştığında ise, helikopter bunu yapacak güçten yoksundu ve sis nedeniyle sınırlı görüş koşullarında bir dağa çarptı.”

Sputnik'in haberine göre; kaynak, kalkış saatinin meteoroloji uzmanlarının verilerine göre önceden belirlendiğini ancak Reisi'nin Azerbaycan sınırına yapacağı ziyaretin ertelenmesi nedeniyle kalkış saatinde havanın çoktan kötüleştiğini söyledi.

Yine ajansta yer alan bilgiye göre, 'güvenlik önlemleri uyarınca helikopterlere GPS sistemleri takılmamıştı' iddiası ve uçağın elektronik sistemlerinin dışarıdan hacklenmesi ve bozulmaya çalışılması ihtimalinin de bulunmadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca helikopterin düşmesine neden olabilecek herhangi bir kimyasal ya da tehlikeli madde izine de rastlanmadığı aktarıldı.

"TÜM GÖSTERGELER İNSAN HATASI OLMADIĞINA İŞARET EDİYOR"

Fars Haber Ajansı'nın devlet güvenlik organlarından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran istihbarat servislerinin eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili olarak 30 bin kişiyi sorguladığı ve elde edilen tüm bilgilerin helikopterin düşmesinde insan faktörünün olmadığına işaret ettiği ifade edildi.

Ajansa konuşan kaynak, “Olaydan bu yana yaklaşık 30 bin kişi devlet güvenlik ve istihbarat organları tarafından sorgulamaya tabi tutuldu ve bu soruşturmaların sonuçları helikopter kazasında insan faktörünün olmadığını gösteriyor” dedi.