Rejim baskıya rağmen yenilecek

HABER MERKEZİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenlerinin öncülüğünde düzenlenen eylemde belediye başkanlarının ve gazetecilerin tutuklanmaları ile ESP’ye yönelik operasyon protesto edildi.

Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP, SOL Parti ve Tüm Emeklilerin Sendikası da destek verdi.

Bileşenler adına basın açıklamasını okuyan İlkay Yavuz Top, şunları kaydetti: "Bu rejim, ayakta kalabilmek için muhalefete, basına ve halkın örgütlü gücüne saldırıyor. CHP’ye, DEM Parti’ye, ESP’ye, SOL Parti’ye yönelik baskılar; gazetecilere dönük gözaltılar, tutuklamalar; basın kuruluşlarına verilen kapatma, ilan kesme ve para cezaları; aynı zincirin halkalarıdır. Tek adam rejimi emek ve demokrasiden yana siyasi partilerin ve özgür basının sesin kısarak ayakta kalmaya çalışıyor.

CHP, milyonlarca insanın oy verdiği, yerel yönetimlerde halkın iradesini temsil eden bir partidir. Ama bu ülkede sandıkta kaybedenler, sonucu kabul etmiyor. CHP’li belediyeler müfettiş kıskacına alınıyor. Belediye başkanları hakkında ardı ardına soruşturmalar açılıyor. DEM Parti yıllardır üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya. Parti faaliyeti yapmak, basın açıklaması düzenlemek, siyaset yürütmek suç gibi gösteriliyor. Belediyelere kayyum atama, bir yönetim modeli haline getirildi."