Rejim dağılmadan ‘çözüm’ gelmeyecek

Politika Servisi

Krizden çıkış yolları arayan rejim, sürpriz manevralarla siyaset alanını genişletmeye, oyunu bir kez daha kendisi kurmaya çalışıyor. Meclis’in açıldığı 1 Ekim tarihinden bu yana hamle üstüne hamle yapan AKP-MHP ittifakı, kamuoyunda yeni bir süreç beklentisi yarattı.

Muhalefeti sınırlara hapseden, rejimin çıkarlarına göre yeniden dizayn etmeye çalışan iktidarın planı şimdilik tıkır tıkır işliyor. “Yeniden bir çözüm süreci mi yaşanacak” sorusu siyasetin gündeminden düşmezken bu rejim var oldukça ülkeye barışın gelmeyeceği tüm bu çıkışların da ömrünü uzatmaya çalışan bir iktidarın ince hesapları olduğu ortada.

ÖCALAN’A ÇAĞRI

Konuya ilişkin tartışmalar MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı çağrıyla biraz daha derinleşti. 1 Ekim’deki TBMM açılışında DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışmasının ardından barış mesajı vererek açılım tartışmaları başlatan Bahçeli, dün de PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunarak “Örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin” dedi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakalandığında devletin hizmetindeyim diyen, buyursun terörün bittiğini, örgütünün silah bıraktığını ilan etsin.”

Bahçeli sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Yeri gelir elimi uzatarak müşterek ve mili değerlerde toplanma çağrısı yaparım. Yeri gelir vatan için başımı uzatır şehadet şerbetini içerim. Ülke menfaatleri uğruna el ele tutuşmaya varım. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya da silah. Bölücü terörün kökü kazınmalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle müzakeresi sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak demektir. DEM Parti’nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır.”

CHP VURGUSU

MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısına yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz de Öcalan’ın ne diyeceğini merak ediyoruz, tecridi kaldırın” yanıtını verdi. Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bakırhan CHP’ye çağrı yaptı. “Kürtler iktidarla anlaştı diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar” diyen Bakırhan, “Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor. CHP, statükoya sığınmayan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için karşı bir yerde durmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin DEM Parti ile tokalaşmasıyla başlayan iki haftalık süreçte neler yaşandığına bakalım:

• Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos’taki konuşmasında ifade ettiği “iç cephe” sözleri dikkat çekti. Erdoğan, silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra başarıda iç cephenin tahkiminin etkili olduğunun altını çizdi. Erdoğan’ın ardından MHP Lideri Bahçeli de iç cephe kavramına sarıldı.

• Bahçeli 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Parti grubuna giderek tokalaştı. Tokalaşmayı soran gazetecilere “Yeni bir döneme giriyoruz, Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” dedi.

• DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, “Herkes şaşırmış olabilir ama olması gereken tablo bu” derken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: “Bahçeli’nin sözleri önemli ve anlamlı ama devamının gelmesi, pratiğe dönüşmesi de söz kadar önemli” diye konuştu.

• DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise “Her adımı değerli buluyoruz. Bir açıklama yaptık bunu abartmamak gerek. Gelişmeleri doğru izlemek lazım” dedi.

• Bahçeli’nin, TBMM’nin yeni yasama dönemindeki ilk oturumunda DEM Parti grubuyla tokalaşmasını değerlendiren Erdoğan, söz konusu gelişmeyi olumlu olarak nitelerken ‘yeni anayasa’ için bu sürecin önemli olduğuna işaret etti.

• Bahçeli’nin en yakın kurmaylarından MHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarından Feti Yıldız, DEM Parti’yle ‘yeni dönem’ hakkında şunları söyledi: “Anayasa için, seçim için yapılıyor gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar... Türkiye partisi oldukları anda konuşulur, sonrası kolay diyoruz.”

• TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Kurtulmuş, Anayasa’nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, ‘‘Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir” dedi.

• Kurtulmuş’a tepki gösteren Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum, ilk dört maddenin tartışmaya açılmasının hem yersiz hem gereksiz olduğunu söyledi.

• Kurtulmuş’a tepkiler sürerken MHP Lideri Bahçeli de sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “İlk dört maddeyle meselesi olanlarla hesaplaşacağız” dedi.

• Erdoğan’dan bir çıkış daha geldi. Anadil tartışmalarına atıfta bulunan Erdoğan, ‘‘Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi’’ dedi.

∗∗∗

İKİ TERCİHE DE SIKIŞMAYIZ

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel, ekonomi ve iç politikadaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHP ve DEM Parti arasındaki temasa değinen Özel, “Ne Devlet Bey’in bizi hapsettiği yerde, ne de DEM Genel Başkanı Bakırhan’ın işaret ettiği istikametteyiz” ifadelerini kullandı. Özel, ülke sorunlarının çözümü için partisinin üzerine düşeni cesaretle yapacağını söyledi. Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Özel, “Devlet bey demiş ki; ‘Uzattığım el hesapsız, kitapsızdır’ demiş. Ben ona diyorum ki; Devlet bey doğrusunu yapıyorsun, bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Milletin temsilcisine ulaşan el milletin kendisinedir. Yıllardır bunu yapmadın o yüzden size, AK Parti’ye karşı çıktık” dedi.

Doğu ve güneydoğu illerine yapacağı ziyareti anımsatan Özel, ‘‘Çağrıya ihtiyaç yok. Bu parti artık daha fazla şehit gelmesin diye, anaların gözyaşı akmasın diye üstüne düşen ne varsa cesaretle yapacak. Ne Devlet Bey’in bizi hapsettiği yerde, ne DEM Parti Genel Başkanı’nın işaret ettiği istikametteyiz” ifadelerini kullandı. Özel, şöyle devam etti: “Bir çağrı da bizden; Sıkılı yumrukların açılmasını istiyoruz. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Bu sene Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkü’nde yapın. Orada yaparsınız herkes görecek tüm vekiller gelecek.”