Rejim değişti baskı arttı: Kötü muamele kararlarında tırmanış

Türkiye’de 19 Mart itibarıyla etkisini artıran hukuksuzluk silsilesi, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile çarpıcı boyutlara ulaştı.

Türkiye genelinde milyonlarca yurttaş, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve hukuksuzluklara tepki göstermek için sokaklara döküldü. Kitlelerin Anayasal hakkı olan gösteri ve eylem yürüyüşü hakkı, polisin orantısız müdahalesi ile engellendi.

19 Mart itibarıyla Türkiye’nin hemen her yerinde sokaklara çıkan yurttaşlar, biber gazı ve coplarla yaralandı. Polisin orantısız müdahale uyguladığı kişiler arasında, çok sayıda gazeteci de yer aldı. Müdahalelerin ardından sabah saatlerinde evlere düzenlenen operasyonlarda aralarında gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AYNA TUTAN VERİ

Yaşananların ardından gözler, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarına çevrildi. AYM’nin, “Kötü muamele yasağı ihlali” sayısındaki çarpıcı artış, Türkiye genelindeki eylemlere düzenlenen müdahalelere de ayna tuttu. Resmi verilere göre, 2018 yılında 62 olan kötü muamele yasağı ihlali sayısı, 2024 yılında bin 103’e fırladı.

ÇARPICI ARTIŞ

Türkiye’nin Temmuz 2018’de, “Tek adam rejimi” olarak adlandırılan rejime geçişinin ardından ihlal kararlarındaki artış dikkati çekti. AYM'ye yapılan bireysel başvuruların ardından alınan, “Kötü muamele yasağı ihlali” karar sayıları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 62

• 2019: 181

• 2020: 381

• 2021: 503

• 2022: 540

• 2023: 590

• 2024: Bin 103