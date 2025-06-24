Rejim değişti baskı derinleşti

Türkiye'de toplumsal muhalefet üzerindeki baskı, her yıl katlanarak arttı. Hukukçuların, “Yargı, iktidarın aparatı haline getirildi” eleştirilerini haklı çıkartan çok sayıda soruşturma, kamuoyunda infial yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın montajlı videodan suç üretilerek tutuklanması da “Yargı, muhalefeti susturma aracı olarak kullanılıyor” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu da kapsayan ve ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak değerlendirilen TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında hakkında dosya sayısındaki artış da toplumsal muhalefet üzerindeki baskının boyutuna ayna tuttu. TCK 299 ve 301 kapsamındaki dosya sayısında, Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yaşanan artış dikkati çekti.

ÇARPICI ARTIŞ

TCK’de, “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçları” tanımlayan 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarındaki toplam dosya sayısı 55 bini aştı. Yalnızca 2024 yılında açılan 25 bin 33 dosya ile birlikte toplam dosya sayısı, 55 bin 459’a ulaştı.

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki TCK 299 ve 301 kapsamındaki dosya sayısının, “Saray rejimi” olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin bir yıl öncesinde, 2017 yılında 27 bin 396 olduğu öğrenildi. Dosya sayısı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçilen 2018’in sonunda 36 bin 664’e çıktı.

ON BİNLERCE DOSYA

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasını içeren TCK 299 ve 301 dosyaları, 2019 yılında 50 bin 503’e fırladı.

Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturulan TCK 299 ve 301 kapsamındaki dosya sayısı, 2020-2024 döneminde ise yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2020: 44 bin 717

>> 2021: 48 bin 69

>> 2022: 51 bin 77

>> 2023: 53 bin 583

>> 2024: 56 bin 459