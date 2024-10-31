Rejim hem havuç gösterdi hem de sopa çıkardı

CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde PKK mensupları ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı’’ belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özer’in PKK’nin yönetici kadrolarıyla yaptığı görüşmeler ile PKK Lideri Abdullah Öcalan ve İmralı adasında yapılan görüşmedeki dokümanlarda isminin geçtiği öne sürüldü. Özer günboyu gözaltında kalırken akşam saatlerinde savcılığa sevkedildi.

Gözaltının ardından muhalefet cephesinden tepkiler yükselirken rejimin ortakları gözaltı üzerinden muhalefete yüklendi.

Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

MHP’li İsmet Büyükataman, Özgür Özel’i hedef alarak ‘‘CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı’’ dedi. Gözaltının ardından aralarında CHP, SOL Parti, Emek Partisi, Dem Parti gibi birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de Esenyurt Belediyesi önünde toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Esenyurt Belediye binası önünde yaptığı açıklamada Ahmet Özer’in, 31 Mart 2024 seçimlerinde Esenyurt halkının yüzde 50’sine yakının desteğini alarak göreve geldiğini vurguladı. Özer’in sabah saatlerinde terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktaran Zeybek, “Ahmet Özer, yaklaşık 35 yıldır devlete hizmet etmiş bir akademisyendir. Adli sicil kaydı temizdir ve adaylık sürecinde bu kayıtlar resmi makamlarca incelenmiştir. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturmanın kamuoyuna duyurulma şekli, hukuk ilkelerine aykırıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir’’ dedi.

KIRDIKLARI KAPI DEMOKRASİ KAPISI

‘‘Kırdıkları kapı demokrasinin kapısıdır, halkın kapısıdır’’ diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da ‘‘Hani dosya gizliydi? Biz bu oyunları daha önce gördük. Delil yaratarak suçlu yaratmanıza izin vermeyeceğiz,” dedi. Karabat, belediyenin, seçilmiş meclis üyeleri ve atanmış bürokratlarla hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayarak, “İki Esenyurt’tan birinin oyunu almış Ahmet Özer’e sahip çıkacağız’’ şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediye binası önünde toplanan kalabalık, “Hak, hukuk, adalet” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Başkan Ahmet Özer’in gözaltına alınmasını protesto eden vatandaşlar, sloganlarla tepkilerini göstererek, halkın iradesine yapılan müdahalelere karşı dayanışma çağrısında bulundu. Kitle, demokratik haklarının korunması ve adalet talebiyle belediye önünde oturma eylemine geçti.

Özer’in gözaltına alınmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez Bahçeli’nin Öcalan çağrısını değerlendirdi. Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, Esenyurt üzerinden muhalefete yüklenirken çözüm süreci tartışmalarına ilişkin kapıları Bahçeli’ye sonuna kadar açtı. Sık sık Bahçeli’ye destek veren Erdoğan sürecin DEM Parti ve Kandil’in dışında ilerletileceğinin mesajını verdi. CHP Lideri Özgür Özel’i de tebrik eden Erdoğan, Esenyurt konusunda gözaltı kararının desteklenmesini istedi. Erdoğan, DEM Partiyi ise ‘‘Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen, hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır, almıştır, bundan sonra da alacaktır’’ diye tehdit etti.

Erdoğan’ın sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısından yanıt verdi. Bakırhan, müzakere ve diyalog için ellerinin her zaman açık olduğunu ancak kendilerine saldırı olması halinde ‘yumrukların sıkılacağını’ ifade etti. Erdoğan’a seslenerek ‘barış için adım atma’ sorumluluğu bulunduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu: ‘‘Tarihi bir sınavla karşı karşıyasınız. Sözlerinizi ve duruşunuzu çok önemsiyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu artık Cumhurbaşkanı olarak size aittir.’’ Öte yandan Bakırhan, Özer’in serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

KİMİN BAŞI VURULACAKSA AKIN GÜRLEK ORADA

CHP Lideri Özgür Özel de Ankara’da Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması’nda hem Erdoğan’a cevap verdi hem de Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, “Yaşananlar son haftalardaki tartışmalardan bağımsız değil. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BAHÇELİ İLE AYNI POZİSYONDA

Erdoğan’ın grup toplantısında kendisine teşekkür etmesine de yanıt veren Özel, “Beni yanlış anlamışlar” dedi. Özel, "Erdoğan’ın pozisyonu Bahçeli ile aynıdır. Bir kişiyi getirip Meclis’te konuşturmak sorunu görmeyen ve çözmeyen bir önermedir. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşulmalı, demokrasi eksenli çözüm üretilmeli noktasındayım. Ben Meclis’i adres gösteriyorum" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özer’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yargının siyasallaştığını belirten İmamoğlu, kendisine yönelik açılan "Ahmak Davası"nı da örnek verdi. İmamoğlu, “Bana yönelik olarak açılan ve kamuoyunda ‘Ahmak Davası’ olarak bilinen dava ve benzeri pek çok soruşturma devlet ciddiyetinden ve yargı tarafsızlığından uzaktır. Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması uygunsuzdur” dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşmasına zemin hazırlandığına dikkat çekerek "CHP’li bilim insanı bir belediye başkanının terör iddiasıyla gözaltına alınmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum. ‘‘TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine devlete yıllarca hizmet etmiş akademisyenleri mi izliyorsunuz?’’ diye konuştu.

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HALKIN İRADESİ GASBEDİLEMEZ

• SOL Parti

SOL Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımda Esenyurt’taki yurttaşların iradesinin gasbedilmeye çalışıldığı belirtildi. ‘‘Ülkenin içine sürüklendiği karanlıktan bu rejim alt edilmeden çıkılamayacağı açıktır’’ denilen açıklamada ‘‘Sürecin her aşamasının takipçisi olacak, halk iradesine yönelen bu saldırıyı omuz omuza durduracağız’’ ifadeleri kullanıldı.

• DEM Parti

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, Özer’in gözaltına alınmasının tesadüf olmadığını kaydederek şunları söyledi: "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri ‘önyargısız değerlendirmek’ için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır.”

• EMEP Milletvekili İskender Bayhan

Erdoğan’ın açıklamalarının iktidarın eriyen meşruiyetini ve itibarını korumak için oyalama taktiğini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Emek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Umut Düzgün Bulut, işçi ve emekçilerin iradesinin gasbedilmek istendiğini belirtti.

• TİP Esenyurt İlçe Başkanı Duygu Eroğlu

Seçilmiş bir başkanın iradesinin gasbedildiğini ifade ederek, “Esenyurt halknın iradesine el konulmak ve gasp edilmek isteniyor’’ diye konuştu.

• İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Ö. Kaboğlu

Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ‘‘Ahmet Özer’in evinden sabahın köründe celp edilmesi, Anayasamız açısından hiçbir biçimde dayanağa sahip bulunmamaktadır.’’

• AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu

Gözaltına ilişkin “Zamanlama manidar” açıklaması yaptı. AKP’li Eski Bakan Hüseyin Çelik de gözaltıya tepki gösterdi. Çelik, ‘‘Özer, saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydındır. Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.