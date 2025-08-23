Rejim için sandıktan çıkanın önemi yok

Politika Servisi

Toplumun rızasını kaybeden Saray rejiminin vardığı son durak olanca gücüyle muhalefete yönelik saldırıları oldu. Son yerel seçimlerin ardından ikinci parti konumuna düşen iktidar, artık seçimi kazanamayacağının bilincinde saldırıların dozunu artırıyor. Sandıkta kaybedilenlerin yeri kayyumlar, tutuklamalar, tehditler ve şantajlar ile doldurulmaya çalışılırken Saray rejimi ülkede seçimlerin anlamını dahi ortadan kaldırdı.

Halkın iradesini gasbetmeye dönük her hamle, yalnızca rejimin çürümüşlüğünü daha görünür kılmaya başladı. Sandık ise Saray için artık vitrin haline getirildi.

Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi, İBB Davası Borsası ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanması ise devam eden gelişmeler bu tablonun pekişmesine yol açtı.

Toplum Çalışma Enstitüsü’nün ‘2024 yerel seçimlerinden bu yana ülkede yaşananlar adlı yayımladığı raporda bu çürümüşlüğün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yayımlanan rapora göre bu yerel seçimlerin ardından 62 belediyede yönetim el değiştirdi. Yönetim değişikliklerinin temel nedeni belediye başkanlarının partilerinden istifa edip AKP’ye geçmesi olurken rant, menfaat ilişkileri, tehdit ve şantajlar gündemden düşmedi.

Futbolcu transferlerine benzeyen geçişlere ise yargı aracılığı ile gerçekleştirilen operasyonlar eşlik etti. Son yerel seçimlerin ardından bu operasyonlarla beraber 15 belediye başkanı tutuklandı. İkisi büyükşehir olmak üzere 13 belediyeye kayyum atandı. AKP’ye katılımlar ise 2024 seçimlerinin hemen ardından başladı. Yaz aylarında ilçe ve belde belediyelerinden başlatılan transfer dalgalarıyla Elazığ Arıcak Bükardi’de YRP’li Ali Açmaz, Konya Doğanhisar’da Bağımsız Ali Öztoklu, Adana Feke’de YRP’li Cömert Özen, Erzurum Aziziye’de YRP’li Emrullah Akpunar, Urfa Birecik – DEM Parti’li Mehmet Begit AKP’ye geçti. Bu geçişleri ise Ekim ayında Sivas, Batman, Trabzon, Ağrı, Konya, Kırşehir, Bingöl gibi birçok ilde YRP, İYİ Parti, DEM Parti ve bağımsız belediye başkanlarının AKP’ye geçişi izledi. Son dönemde yaşanan yönetim değişiklikleri, yerel siyasetin çeperlerinde yaşananlar ise rejimin yaşadığı krizinden kurtulma çabası olarak ortaya çıkıyor. Sandıkta elde edemediği meşruiyeti transferler ve operasyonlarla elde etmeye çalışan Saray yönetimi, halkın en temel yurttaşlık hakkına dahi gözünü dikti. Yaşanan hukuksuzluklar, yolsuzluklar, Saray’ın rant odaklı hesapları ortaya saçılırken başta ekonomik kriz olmak üzere halkın sorunları ise ortada duruyor.

∗∗∗

AKP BU KEZ ÇALAMADI, BEYOĞLU CHP’DE KALDI

Tutuklanarak görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yerine bugün Beyoğlu Belediyesinde başkan vekili seçildi. Kazanan isim CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu. Seçim başlamadan AKP ve CHP grupları arasında seçim güvenliği tartışması yaşandı. Tartışma sonrası kameraların yeri değiştirildi. Beyoğlu Belediye Meclisinde CHP’nin 17, AKP’nin 11, MHP’nin 2 üyesinin yanı sıra bir de bağımsız üye bulunuyor. CHP’nin adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu, AKP’nin adayı ise Süleyman Baba oldu. Seçimde ilk tur ve ikinci tur oylamasında 17 CHP, 13 AKP oyu çıktı. Üçüncü turda 16 CHP, 14 AKP oyu çıktı. Dördüncü turda da 30 oy kullanıldı; 16 oy alan Karaahmetoğlu, 14 oyda kalan rakibi karşısında başkan vekili seçildi.

CHP’li Meclis üyeleri salona "İnan Güney onurumuzdur" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla girdi. Seçim başlamadan CHP ve AKP grubu arasında seçim güvenliğine ilişkin tartışma çıktı. Tartışma sonrası kameraların yeri değiştirildi.

Fotoğraf: ANKA

Karaahmetoğlu, seçildikten sonra yaptığı kısa konuşmada, "Burada biz bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını hep beraber yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız. Bir kez daha ‘İnan Güney’e özgürlük’ diyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hak beraber ya hiç birimiz" ifadelerini kullandı.