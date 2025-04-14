Rejim iflas bayrağı çekti

Adalet Bakanlığı’nın İcra ve İflas Dairelerine yönelik verileri, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik buhranın etkilerini gün yüzüne çıkardı. 2024 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının, önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 32 milyon 703 bin 968’e ulaştığı öğrenildi. 2024 yılındaki icra ve iflas dosya sayısı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılına göre, 2 milyon 976 bin 456 arttı.

İcra ve İflas Dairelerine yönelik Adalet Bakanlığı verileri, adliyelerin milyonlarca icra ve iflas dosyasıyla dolduğunu ortaya koydu. İcra ve iflas dosyalarında yıllar itibarıyla yaşanan artış da Türkiye’deki ekonomik krizin yakıcı etkisinin her geçen yıl daha da arttığını gösterdi.

DAİRELER TIKA BASA

2024 yılında 9 milyon 798 bin 757 yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 2023 yılından 2024 yılına devredenlerle birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 32 milyon 703 bin 968’e fırladı. İcra ve İflas Dairelerindeki dosya sayısı, yıllara göre şöyle gerçekleşti:

• 2018: 9 milyon 323 bin 253

• 2019: 9 milyon 825 bin 927

• 2020: 6 milyon 739 bin 856

• 2021: 8 milyon 386 bin 474

• 2022: 9 milyon 46 bin 245

• 2023: 14 milyon 43 bin 957

• 2024: 9 milyon 798 bin 757

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adalet istatistiklerinde paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 3 milyon 813 bin 3’ünü mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip) dosyalar, 26 milyon 843 bin 509’unu ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalar oluşturdu.

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ARTIŞ SÜRÜYOR

Güncel veriler de icra ve iflas dosyalarında artışın devam ettiğini ortaya koyuyor. UYAP sisteminde yer alan verilere göre 13 Nisan 2025 itibarıyla icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısı 1 Ocak’tan bu yana 2 milyon 901 bin 765 oldu. Geçen yıl aynı tarihler aralığında bu sayı 2 milyon 773 bin 826’ydı. Aradaki fark yaklaşık 130 bin.

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İCRALIKLAR DA ARTTI

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de yaptığı yazılı açıklamada icralık olan sayısındaki artışa dikkat çekti. AKP’nin ekonomik çöküş konusunda yeni rekorlar kırdığını belirten İlgezdi, "Şubat ayında 258 bin 641 kişi daha bankalarla icralık oldu. 2025’in ilk iki ayında bireysel kredi ya da kredi kartı borcu yüzünden 502 bin 827 kişi icralık oldu. Geçen yıl aynı döneme göre icralık olan kişi sayısı maalesef yüzde 50 arttı. 2020 sonrasında konut fiyatları yüzde bin 104 arttı, icralık olan kişi sayısı 2025’in ilk iki ayında 500 bini aştı, son bir yılda doğal gaza yüzde 88, yumurtaya yüzde 82 zam yapıldı. Vatandaşı inim inim inleten bir iktidarla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

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YASADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Ödenemeyen borçlar nedeniyle haciz işlemlerinin artması da çeşitli mağduriyetlere yol açtı. Borçtan dolayı evlerin ortak kullanımındaki eşyalara kadar uzayan haciz işlemleri iktidarı yasa değiştirmeye mecbur bıraktı. 2023 yılında yapılan değişiklikle kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullandığı ev eşyalarının haczedilmesi önlendi. Borçtan daha fazla değeri olan eşyanın haczedilmesinin yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak gibi ev eşyaların haczi yasaklandı.