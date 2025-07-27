Rejim izledikçe fatura ağırlaşıyor

İlayda SORKU

Türkiye’nin iklim krizine hazırlıksızlığını Temmuz ayı tüm açıklığıyla gösterdi. Ayın başından itibaren ülke kavurucu sıcaklar, peş peşe yanan orman yangınları, kuraklık ve sel olaylarıyla sarsıldı. Bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarılar bir kez daha gerçeğe dönüştü; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Saray rejimi krizi izlemekle yetindi.

İzmir’in Çeşme, Ödemiş, Buca, Urla ve Menderes ilçelerinde başlayan yangınlar on binlerce hektarlık ormanı kül etti. 4 Temmuz’da Hatay Dörtyol alevlere teslim oldu; mahalleler boşaltıldı, evler tahliye edildi. 20 Temmuz’da Sakarya Geyve’de başlayıp Bilecik’e sıçrayan yangın büyüdü, köyler boşaltıldı. 22 Temmuz’da ise Karabük’te 55 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Son olarak Eskişehir Seyitgazi’de çıkan yangının söndürme çalışmaları sırasında 10 orman işçisi hayatını kaybetti.

ÇÖKÜŞÜN ORTASINDA

Yangınları tetikleyen aşırı sıcaklar ise ülkeyi kavurdu. 2015 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından paylaşılan, 2050 yılına dair sıcaklık öngörüleri, 2025’te gerçekleşmeye başladı. 42 ilde termometreler 35 dereceyi aştı. İstanbul’da hissedilen sıcaklık 50, İzmir’de ise 40 dereceyi geçti. Tarım ürünleri sıcaktan zarar gördü, hastanelerde ısı çarpması ve sıvı kaybı vakaları arttı. Meteoroloji sıcaklıkların normallerin 4–5 derece üzerinde seyrettiğini açıkladı. 18 Temmuz’da ise başkent Ankara sağanak yağışa teslim oldu; sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Kuraklık tehdidi de büyüdü, birçok ilde barajların doluluk oranı kritik seviyelere indi. İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57 oldu, Ankara’da yüzde 12’ye düştü. İzmir’de ise Gördes Barajı kurudu, Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 10’un altında kaldı. OECD ve BM raporları yurdun yüzde 88’indeki ciddi çölleşme riskini ve 2030’da "su fakiri" kategorisinde olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

İklim krizinin etkileri her yıl ağırlaştı. Yangın, sıcaklar, kuraklık ve sel hayatı felç ederken iktidar hiçbir adım atmadı. Uyarılar görmezden gelindi, afetler “kader” diye sunuldu. Türkiye iklim çöküşünün tam ortasında kaldı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, konuya ilişkin BirGün’e şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de hâlâ 50 yıl önceki iklim koşullarında yaşıyormuş gibi davranıyor. Dolayısıyla iklim olaylarının ve afetlerinin gerektirdiği önlemleri almış değiliz.”

UYUM PROJELERİ VURGUSU

Krizin öngörülenden çok daha hızlı geliştiğini belirten Türkeş, “Çok daha şiddetli, değişik bir küresel ısınma var, kendisi de bir afet boyutunda şu anda. Buharlaşma artıyor ve buna bağlı olarak hava kütlesinin nem tutma kapasitesi de artıyor. Bu da hidrolojik döngüyü hızlandırıyor. Artık yağışlar daha şiddetli oluyor. Seller, taşkınlar, heyelanlar yaşanıyor” dedi.

Yangın rejiminin değiştiğine dikkat çeken Türkeş, 2025 yazının 2021 yazına benzediğini vurguladı. Türkeş şöyle devam etti: “2021’de olduğu gibi çok sıcak ve kurak yaz mevsimine normallerinden daha sıcak ve daha kurak koşullarda girdik. Dolayısıyla su kaynakları, tarım, yangın rejimi bunların hepsi alt üst oldu. Özellikle uzun süreli yüksek sıcaklıklarda rüzgâr eşlik ettiği zaman kontrol edilemez büyük felaketlere dönüşüyor. Başta orman yangınları ile diğer şiddetli hava ve iklim olayları artıyor. Biz ne kentlerde, ne orman ekonomi sistemlerinde, ne tarımda, ne su kaynakları yönetiminde buna hazır değiliz. Şu an yüzey çok sıcak ve nemli olduğu için herhangi bir büyük kentimize kuzeyden bir soğuk hava sokulsa ve bir konvektif kararsızlık oluştursa oluşacak yağış durumunda kentte sel ve su baskını olacak. Çünkü kentlerimiz iklim direngen ve sürdürülebilir kentler değil.”

‘DAHA ŞİDDETLİ OLACAK’

Türkeş, ‘‘Önümüzdeki beş yılda yaşayacağımızı öngördüğümüz konuların başında en genel anlamıyla iklim değişikliğinin tetiklediği şiddetli hava iklim olayları, afetleri ve felaketleri geliyor. Bunlar bir bütün halinde, geçmiş yıllardan daha etkili ve şiddetli olacak. Bunların içerisinde uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, yeraltı sularının azalması gibi etkenler yer alıyor. Çok iyi biliyoruz ki önümüzdeki on yıllarda Türkiye’nin kendisi dahil günümüze oranla çok daha sıcak, bazı bölgelerde çok kurak, ekolojik verimliliği çok düşük ve çölleşmeye yol açabilecek koşullar bizi bekliyor olacak.”

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RİSK ÇALIŞMASI YAPILMALI

Türkeş, sürdürülebilir, iklim direngen kent için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Kentlerde su kaynakları, tarım, enerji gibi pek çok alanda ciddi etkilenebilirlik risk çalışmaları oluşturulmalı.

• Öncelikli alanlarla konular belirlemeli ve bunlara karşı çok ciddi uyum projeleri geliştirilmeli

• Özellikle tarla, bahçe, inşaat gibi açık alanlarda çalışmak zorunda kalanları ve yangınla uğraşan kamu personelini koruyacak önlemler alınmalı.