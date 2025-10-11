Rejim kazanmazsa seçimin önemi yok

Politika Servisi

Saray rejiminin muhalefete yönelik ablukası sürüyor. Belediyeler üzerinden devam eden saldırıların merkezine oturtulan yargı, başkanvekili seçimleri gerçekleşen Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yeni bir karara imza attı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen başkanvekilliği seçiminde CHP’li İbrahim Kahraman’ın başkanvekilliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylelikle CHP'nin kazandığı kura iptal edilmiş oldu. Kahraman’ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AKP'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

Mahkeme karara gerekçe olarak bu şekilde yapılan seçimin sürdürülmesi halinde kamu hizmetinde “telafisi güç zararlar” doğabileceğini sundu. Kararın ardından Bayrampaşa Belediyesinde önümüzdeki günlerde yeniden başkanvekilliği seçimi yapılması bekleniyor.

Yargının müdahalesi ile yaşanan tüm bu gelişmeler ise bir kez daha tek adam rejiminin kimliğini ortaya koydu. Ülkede seçimlerin göstermelik olacağı hayaliyle tutuşan rejim her bir olayda niyetini tekrar tekrar açığa çıkartırken karara ilişkin tepkiler yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Bayrampaşa’da CHP’nin kazandığı başkanvekilliği seçimini, Saray yargısı “ihsas-ı rey” yaparak bozuyor. Sandıkta kaybettiklerini masa başında geri almaya çalışıyorlar. AKPliler, siz mahkeme olmadan hiç seçim kazanamayacak mısınız?" dedi.

Ayrıca Bursa’da önceki dönem CHP’den Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turgay Erdem’in de arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İL KONGRESİ BEKLETİLİYOR

Öte yandan geçtiğimiz hafta da İstanbul İl Kongresine ilişkin davanın ertelenmesi de yargının muhalefete yönelik saldırılarına ilişkin müdahalesini ortaya koymuştu. CHP İl Başkanlığı’nın kongresini tamamlamasına rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin reddi hakim talebini reddederken karar için, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadığı ve CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'ni görevden uzaklaştırdığı 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkındaki istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar veren Mahkeme, davayı 21 Kasım'a erteledi.