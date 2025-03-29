Rejim mezara, halk iktidara

BirGün Trabzon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlilikler süreci memleketi Trabzon'da kitlesel olarak devam ediyor. İlk gün CHP çağrısıyla kent meydanında başlayan protesto gösterileri her akşam devam eden gece yürüyüşleriyle katlanarak büyüyor. Ayrıca her gün şehrin bir ilçesinde protesto gösterileri düzenleniyor.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu'nun daha önceden karar aldığı "Eşitsizliğe, Adaletsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşelim" temalı buluşması 19 Mart sürecini kapsayacak şekilde gerçekleşti. Genel grev, genel direniş çağrısının öne çıktığı; toplumsal mücadele alanlarından gelen temsilcilerin ve yurttaşların halk kürsüsünde konuştuğu bir eylem olarak geniş yankı uyandırdı.

Özellikle gece yürüyüşlerinde gençlerin yoğun katılımı ise dikkat çekiyor. Liseli, üniversiteli, çalışan ve işsiz gençler iktidara karşı öfkelerini bu yürüyüşlerde ifade ediyor. Farklı siyasi eğilimlere sahip gençler tek adam rejimine karşı birleşik bir mücadele ortaya koyuyor.

Eylemlerde sivil darbeye karşı; "hükümet istifa, "hak, hukuk, adalet", "cumhurbaşkanı İmamoğlu”, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "AKP mezara halk iktidara", "faşizme karşı omuz omuza" sloganları ön plana çıkıyor.

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” diyerek korku duvarlarının yıkıldığı bu süreçte Trabzon'daki toplumsal tepkinin devam edeceği gözlemleniyor.