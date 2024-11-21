Rejim yargı sopasını bırakmıyor

Politika Servisi

Muhalefeti yargı sopasıyla dizginlemeye çalışan iktidar baskıları giderek artırıyor. Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atamalarının yankıları sürerken toplumun farklı kesimlerine çeşitli gerekçelerle yeni cezalar yağdı.

Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. DEM Parti’den yapılan açıklamada da "İktidar cezalarla kayyum darbesini ve belediyeleri işgal etme girişimini meşrulaştırmaya çalışmaktadır, darbeci olarak anılmaya devam edeceksiniz" denildi.

CEZALAR TAM GAZ

Mardin kayyumu tarafından da Tüm Bel-Sen üyesi olan yöneticiler görevden alındı. Kayyum Tuncay Akkoyun, tarafından Tüm Bel-Sen üyesi olan yöneticilerin görevden alınması, belediye binası önünde protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 3 Haziran’da yerine kayyum atadığı Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a ise ‘Terör örgütü üyeliğinden’ 9 yıl hapis cezası verildi.

AKUT kurucularından Nasuh Mahruki de sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için CHP’lilerin Esenyurt nöbeti devam ederken Özer, cezaevinden avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. FETÖ taktikleriyle tutuklandığını vurgulayan Özer, FETÖ taktikleriyle kendisine önce iftira atıldığını ve ardından 'kendini akla' dendiğini ifade etti.

JET HIZIYLA TUTUKLANDIM

Tutuklanma ve yargılanma sürecini değerlendiren Özer, şunları kaydetti: "Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamak için önce beni suçlu ilan etmeleri gerekiyordu sonra kendilerine göre delil üretmeye başladılar. Nitekim tutuklanmaya gerekçe gösterilen boş ve mesnetsiz iddialara yaptığımız itiraz sonucu asliye ceza hakimliği bir önceki gerekçelerin hepsinin tartışmalı olduğunu belirterek tutukluluğun devamını bir gizli tanığa bağladı. Görünen o ki dosyada ileri sürülen iddialar boş olunca birileri yeni kanıt üretmek için daha önce Ergenekon, Balyoz gibi davalardan aşina olduğumuz FETÖ'vari itirafçı ve gizli tanık diye bir şey icat etmişler.”

YARGIYA ADRES GÖSTERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefeti hedef almayı sürdüren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de sorunlarının olmadığını söyledi.

Erdoğan, daha önce verdiği operasyon sinyalini bir kez tekrarlayarak "Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" diye konuştu.

İBB ve ABB’ye yönelik konser incelemelerine değinen Erdoğan, "Burada bizim yargımız gereğini yapar. Burada yolsuzluklar varsa bunları yapanlardan hukuk önünde hesabını ben inanıyorum ki savcılarımız, hâkimlerimiz soracaktır" ifadelerini kullandı. 2025 yılı asgari ücreti için mesaj veren Erdoğan, "Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir" dedi.

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DEĞİŞİKLİK BAHANESİYLE SÜREÇ UZATILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ‘ahmak’ davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak’ın Çaycuma Başsavcısı oldu.

İmamoğlu’nun "İhaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava geçici görevlendirmeyle atanan Cumhuriyet Savcısı tarafından görüldü.

Savcı, mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısına mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Ocak 2025’e erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Buradaki niyet bu davanın süresini uzatma niyetidir" ifadesini kullandı. Öte yandan CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşması yarın görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve siyasetçi katılacak.

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YERLİKAYA’DAN KAMERAYA TOKAT

Bütçe görüşmeleri öncesi Meclis’te arbede çıktı. Muhalefet milletvekilleri, kayyum atamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösterdi. CHP’li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi’ne almadınız" diyerek Yerlikaya’nın salona girişini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı.

Başarır, Bakan Yerlikaya’ya "Sen kimi ittiriyorsun?" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın salona girmesinin ardından da devam etti. Ali Yerlikaya, Meclis’te çıkan arbedede ANKA kamerasına müdahale etti. Yerlikaya, kameraya tokat attı.

Fotoğraf: ANKA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasını Bakan Ali Yerlikaya ile uzun uzun konuşacaklarını belirterek, "Tam 10 gün Esenyurt’ta belediye binasına giremedik. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekilimizle bir toplantı yaptık, CHP Grubu milletvekilleri Komisyon kapısında duralım, Sayın Bakan’a şunu söyleyelim dedik; 'Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika burada durun konuşalım, nasıl bir duyguymuş' Olay bu" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Başarır, Komisyon toplantı salonunun kapısında barikat kurmadıklarını, Bakan Yerlikaya’yı karşıladıklarını söyleyerek, "Esenyurt Belediye binası önünde içeri alınmayınca kendilerinin hissettiklerini, Bakan Yerlikaya’nın da hissetmesini istediklerini" belirtti.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanın provokasyonlarına yanıt verdi: “Sen buraya, meclise kayyum gibi hesap vermemeye gelmişsin. “Bizi millet getirdi” diyorsun. Seni kim seçti? Milletten nerede kaç oy aldın. Seni tek adam getirdi. Tek adamın memurusun sen.” dedi.