Rejimden sermayeye peş peşe müjdeler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi sermaye cennetine çevirme girişimleri için emekten alıp patrona vermeye devam ediyor.

"Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda konuşan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız" dedi.

Erdoğan'ın bir diğer 'müjdesi' de "Türkiye'yi startup ve girişim sermayesi ekosisteminde bölgesel bir çekim merkezine dönüştürmek" oldu.

EMEKÇİ, PATRONDAN ÇOK ÖDÜYOR

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Başkanı Özkan Atar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP iktidarından sermayenin kasalarını daha da doldurması için yeni dev kıyak" yorumunda bulundu. Atar, "Şirketler için yüzde 20 olan vergi yüzde 9'a çekiliyor. Ama işçiler vergi dilimleri yoluyla dilim dilim soyulmaya devam ediyor. Milyonlarca işçi, memur ve emekçiden yüzde 20 ve yüzde 27'lik vergi kesintileri ile patronlara aktardıkları kaynakları karşılıyorlar. Patronlara SGK prim teşviği uygulayıp primi işçiden alıyorlar. Artık yeter! İşçiden alıp sermayeye aktarmada, emek düşmanı uygulamalarda gelmiş geçmiş bütün hükümetler AKP iktidar bloğunun eline su dahi dökemez" ifadelerini kullandı.