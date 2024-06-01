Rejime karşı yaşam kavgası

Kadın cinayetleri her geçen gün artarken, uzaklaştırma kararlarının etkisizliği dikkat çekiyor. Kadın hakları savunucuları, yetkilileri göreve çağırıyor: "Cinayetlerin önlenmesi için kirli akılların susması gerekiyor."

İlayda KAYA

Antalya’da 52 yaşındaki Antika A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen evli olduğu V.A. tarafından silahla katledildi.

İstanbul’da Ümit Karlı, boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevilay Karlı’yı sokak ortasında 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Sevilay Karlı’nın aldığı tehditler nedeniyle ölmeden önce 4 ay süreli korunma ve yaklaşmama yönünde tedbir kararı aldırdığı belirlendi.

Son olarak Ankara’da önceden birlikte olduğu Selahattin Özdemir tarafından öldürülen Serap Doğan’ın olaydan önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım istediği ortaya çıktı. Buna rağmen kapıya kadar gelen polislerin müdahale etmediği öğrenildi.

Erkek şiddeti katlanarak artıyor bizim tuttuğumuz çetelelerdeki rakamlar ise malesef her geçen gün çoğalıyor. O çetelelerde bir özellik dikkat çekiyor: Kadınların uzaklaştırma, koruma kararı aldırmış olmaları.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verilerine göre, 2024’ün ilk 4 ayında en az 124 kadın öldürüldü. Bu kadınların en az 8’inin uzaklaştırma kararı aldırdığı ve yetkili merciilere müracaat ettiği görüldü. 2023’te ise 315 kadın öldürüldü. 315 kadının 28’inin koruma kararına rağmen katledildiği belirlendi. Bu cinayetlerin çoğunu, kadınların tanıdığı erkekler işledi. Hane içinden, dışından tanıdığı, bildiği erkeklere karşı büyük bir cesaretle uzaklaştırma kararı aldıran kadınlar, etkin bir süreçle karşılaşmadı, kararlar yetersiz kaldı, yetkililer etkin bir süreç yürütmedi. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır… Bu kentler her gün değişti ancak haberlere atılan başlıklar hep aynı kaldı. ‘Kadınların aldırdığı tedbir kararları ya etkisiz kalıyor’ dedik ya da ‘Alınan önlemler yetersiz’ başlığı attık.

Kadın hakları savunucuları da sürecin işleyişine tepki gösterdi. Kadınlar, Ankara’da katledilen Serap Doğan’ın örneğinde olduğu gibi KADES’e başvurulduğunda olay yerine gelen kolluğun, yetkili tüm merciilerin etkin bir süreç yürütmemesini eleştirdi.

MEYDAN OKUYORUZ

SOL Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş, yetkilileri göreve çağırdı. Kurtuluş, BirGün’e şunları söyledi: “Her güne bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz. Son olarak Ankara’da bir kadın uzaklaştırma kararı olan Selahattin Özdemir tarafından katledildi. Katledilen Serap Doğan’ın ölmeden önce KADES’i kullanarak yardım istediği ortaya çıktı. İktidarın sözde kadın cinayetlerini önlemek için aldığı tedbirlerin’ ne kadar etkisiz olduğuna bir kez daha şahit olduk. İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden, 6284 ve Medeni Kanun’a saldıran, 9. Yargı Paketi ile saldırılarını yükselten, kadınların yaşamlarına durmaksızın dil uzatıp ataerkil aklı besleyen bu gerici iktidarın; kadınlar için zerre faydası olamayacağına bir kez daha şahit olduk. Ne kolluk kuvvetleri, ne yargı, ne yasama, ne KADES kadın cinayetlerini önlemiyor, katilleri cezalandırmıyor. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için kirli akıllarına susması, kadınların yaşam tarzları önemsenmeden şiddet ve istismara müdahale edilmesi gerekiyor. Kadınların bu iktidarla, bu rejimle kavgası ‘yaşamak’ kavgası. Bu yüzden karanlığınıza meydan okuyoruz, bu yüzden ‘Yaşamak için yıkacağız’ diyoruz.”

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CİNAYETLER NEDEN ARTIYOR?

• Koruma, tedbir kararları etkin uygulanmıyor.

• Faillere verilen cezalar yetersiz.

• 6284 Sayılı Kanun uygulanmıyor.

• Şiddeti önleme merkezleri şiddet takibini sistematik yapmıyor.