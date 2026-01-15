Rejime öfke katlandı

İran’da ekonomik krize karşı başlayan protestolar, hızla rejim karşıtı bir kimlik kazandı. Emperyalist müdahale için göstericilerin öldürülmesini gerekçe gösteren ABD’nin tehditleri altında protestolara yönelik baskıyı artıran İslam rejimi, toplumda biriken öfkeyle birlikte benzeri görülmemiş bir meydan

okumayla karşı karşıya.

2500’DEN FAZLA ÖLÜ

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 571'e ulaştığını bildirdi. Protestoculara yönelik devlet şiddetinin dozu artarken 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 614 protesto gösterisinde en az 18 bin 434 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

HIZLI İNFAZLAR YAPILACAK

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Huseyin Muhsini Ejei, yetkililerin “ayaklanma” olarak nitelendirdiği protestolarla bağlantılı olarak tutuklanan şüpheliler için “hızlı yargılamalar” ve “infazlar” yapılacağını belirtti. Eylemlere katıldığı gerekçesiyle 8 Aralık’ta tutuklanan 26 yaşındaki İrfan Sultani'nin “Allah’a karşı savaş açmak” suçuyla idam edileceği açıklandı.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Protestocuların öldürülmesini İran’a müdahale için gerekçe olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump ise, bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik iddialara ilişkin, böyle bir adım atılması halinde ABD'nin çok sert önlemler alacağını söyledi. ABD'nin İran'daki protestoculara destek olmak için kullanabileceği birçok yöntem bulunduğunu ifade eden Trump, bu desteğin yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmayacağını, ekonomik ve farklı yardım seçeneklerinin de gündemde olabileceğini dile getirdi.

ABD ÜSLERİ HEDEF OLUR

İran ise ABD’nin olası bir saldırısı durumunda bölgedeki ABD askeri üslerini vuracağını duyurdu. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran’ın bu mesajı Suudi Arabistan, BAE, Türkiye ve Katar dâhil bölge ülkelerine ilettiğini söyledi. Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’nde görevli bazı ABD personeline, çarşamba akşamına kadar tesisten ayrılmaları yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez ülkelerinin, “petrol piyasasını sarsacağı” gerekçesiyle İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçilmesi için ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

İRAN’DA İSYANIN TARİHİ

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’i “rejim değişikliği girişimi” yürütmekle suçluyor. Yakın zamanda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun askeri operasyonla ülkeden kaçırıldığı Venezuela’da yaşananlar Washington’dan gelen açıklamalar, bu iddiaları güçlendirirken halkın sosyal ve ekonomik çöküşe yönelik itirazına gölge düşürüyor. 28 Aralık’ta başlayan İran'daki hükümet karşıtı protestolar, kapsam ve ölçeği bakımından İslam Cumhuriyeti'nin 47 yıllık tarihinde görülmemiş bir düzeye ulaştı. Hayat pahalılığı ve ulusal para birimi riyaldeki değer kaybına karşı sokaklara çıkan protestocuların büyük kısmı, İran İslam Cumhuriyeti’nin sona ermesini talep ediyor.

1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana farklı kesimlerin farklı talepleriyle sokak hareketlerine sahne olan İran’da son yıllarda kitlesel protestoların sıklığı giderek arttı. İslam Devrimi’nden günümüze gelen süreçte Tahran, toplumsal itirazları güvenlik aygıtı ile bastırdı. Ülkedeki farklı dönemlerde farklı taleplerle kitlesel ayaklanmalar, şiddet ve baskıyla bastırılsa da toplumun tüm kesimlerini sokağa alışkın hale getirdi.

2009: YEŞİL HAREKET

2009 yılında İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud Ahmadinejad'ın tartışmalı zaferi sonrası “Yeşil Hareket” ortaya çıktı. Reformcu adaylar Mir Hossein Musavi ve Mehdi Kerrubi'nin destekçileri, özellikle orta sınıf, gençler ve şehirli nüfus, seçimlerde yaygın sahtekârlık yapıldığı iddiasıyla sokaklara döküldü. Talepler başlangıçta seçim sonuçlarının iptali ve yeniden sayım üzerine yoğunlaşırken, kısa sürede daha geniş demokratik reformlar, ifade özgürlüğü ve sivil haklara dönüştü. Felsefe öğrencisi Nida Ağa Sultan’ın sokakta vurularak öldürülmesi, hareketin sembolü haline gelirken protestoları dünyanın gündemine taşıdı.

Başta Ali Hamaney olmak üzere protestolardan “dış güçleri” sorumlu tutan rejim, Besiç milisleri ve güvenlik güçleriyle sert bir baskı uyguladı. Protestolarda onlarca kişi öldü, binlerce kişi tutuklandı, gösteriler şiddetle dağıtıldı. Hareket 2010 başına kadar sürdü ancak ev hapsi, medya sansürü ve liderlerin susturulmasıyla bastırıldı. Protestoları bastırmak için internetin kesilmesi, ilk kez bu dönemde uygulandı. Sonrasında rejim muhalefeti büyük ölçüde ezdi, reformcu kesim marjinalleşti fakat bu olaylar İran toplumunda derin bir muhalif bilinç yarattı ve sonraki

protestolara zemin hazırladı.

2017: EKONOMİK KRİZ

2017 sonu ve 2018 başında başlayan protestolar, ekonomik kriz, yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluklar nedeniyle patlak verdi. Meşhed’de ekonomik taleplerle başlayarak hızla 100’den fazla kente yayılan gösterilere işçi sınıfı, yoksul kesimler ve gençler öncülük etti. Sloganlar hızla “Rejim istifa” gibi siyasi

taleplere evrildi.

O zamana kadar ekonomik odaklı en büyük halk hareketi olan protestolarda Tahran’ın Ortadoğu ülkelerindeki vekil güçleri olan Direniş Ekseni’ne yaptığı finansal ve askeri destek ana eleştiri konularından biri oldu.

Rejim, güvenlik güçleriyle müdahale etti, yüzlerce kişi öldü ve binlerce tutuklama gerçekleşti. Protestolar birkaç hafta içinde bastırıldı. Bu olaylar sonrasında ekonomik sorunlar rejimin meşruiyetini daha da aşındırdı, ancak somut bir değişim olmadı. Aksine rejim iç güvenlik önlemlerini artırdı ve dış güçleri suçlayarak iç birliği sağlamaya çalıştı.

2019: KANLI KASIM

2019 Kasım’ında hükümetin ani benzin fiyatı artışı kararı ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Gösteriler başta ekonomik taleplerle (düşük yaşam standartları, zamların geri çekilmesi) başladı ancak kısa sürede rejim karşıtı bir harekete dönüştü. Gösterilere farklı sosyal kesimler, özellikle alt sınıflar katıldı.

Rejim bu kez çok sert yanıt verdi. İnternet tamamen kesildi, güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı ve insan hakları örgütlerine göre yaklaşık bin 500 kişi öldü. Protestolar iki hafta içinde bastırıldı. Sonuçta rejim kısa vadede hayatta kaldı ancak bu olaylar toplumdaki öfkeyi derinleştirdi, rejimin şiddet kullanma eşiğini düşürdüğü görüldü ve uluslararası alanda ağır eleştirilere maruz kaldı.

2022: KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK

2022 Eylül’ünde 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltında öldürülmesi, ülke tarihinin en yaygın protestolarından birini tetikledi. Kadınlar öncülüğünde başlayan hareket gençler, etnik azınlıklar ve işçi sınıfı gibi rejime karşı öfkenin biriktiği farklı sosyal kesimler tarafından desteklendi. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganı, başörtüsü zorunluluğunun ötesine geçerek temel haklar ve özgürlüklere yönelik taleplerin simgesi oldu.

Rejim aylar süren protestolarda yine şiddet uyguladı, resmi rakamlara göre 200’den fazla, bağımsız kaynaklara göre 550’den fazla kişi öldü, on binlerce tutuklama oldu. Protestolar 2023 ortalarına kadar sürdü ancak idamlar ve ağır cezalarla bastırıldı. Sonrasında başörtüsü uygulamalarında kısmi gevşeme görülürken toplumda kadın hakları bilinci kalıcı olarak yerleşti ve rejimin meşruiyeti ciddi şekilde zedelendi.

2025 - 2026 PROTESTOLARI

Aralık 2025’te rialin dramatik değer kaybı ve hiperenflasyon nedeniyle başlayan protestolar, ekonomik çöküşle tetiklendi. Şimdiye kadar büyük ölçüde rejimin yanında yer alan Tahran esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan eylemler kısa ülke çapında toplumun tüm kesimlerine yayıldı.

Yoksulluğa karşı protestolar, hızla rejim karşıtı taleplere dönüştü. Rejim güvenlik güçleriyle sert müdahale ediyor, binlerce ölü ve tutuklama rapor ediliyor. Henüz sonuçlanmadığı için protestoların olası sonuçları belirsiz. Ancak rejimin yapısal zayıflıkları daha görünür hale geldi, çöküş tartışmaları arttı ve uluslararası baskı yükseliyor.