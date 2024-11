Rejime son vermek ilk işimiz olmalı

Politika Servisi

Hayatta kalma ve kendini yeniden tahkim etme peşine düşen Saray rejiminin normalleşme ve çözüm süreci tartışmaları arasında çıkarttığı kayyum sopasına yönelik tepkiler sürüyor. Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin’e atanan kayyumların ardından Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine de atanan kayyumlara karşı ülkenin birçok yerinde başlayan protestolar dün de sürdü.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının, 13’üncü Olağan Genel Kurulu’na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP Lideri Özgür Özel de kayyumlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayyum atamaları ile seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Hatimoğulları ‘‘Aleviler ve Kürtlerin sorunlarının demokratik ve barışçıl bir zeminde çözülmesi için mücadelemizi daha güçlü bir biçimde ortaya koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz.’’ diye konuştu.

KAYYUMLARIN DEVAMI GELEBİLİR

Dersim ve Ovacık’a atanan kayyumlara değinen Hatimoğulları, ‘‘Bunun arkası gelebilir. Bu ihtimalleri hükümete yakın basından da, kimi hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalardan da kayyumun devamının gelebileceğine dair işaretler var. Biz kayyumun Türkiye’de bir siyasi darbe olduğunun altını çizdik. Kayyum bir siyasi darbe olmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye’de seçmenin seçme ve seçilme hakkının elinden alınması demektir. Bunu asla doğru bulmuyoruz’’ dedi.

Hatimoğulları, ‘‘Bir yandan sözde barış eli uzatılacak, öte yandan kayyum atanacak. Bunları asla doğru bulmuyoruz’’ dedi. Şöyle devam etti:

Burada konuşması gereken bir diğer kişi Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Kürt sorununa nasıl yaklaştıkları ve bu dönemde küçük ortağın ortaya attığı bu yaklaşımlarla ilgili kendi değerlendirmelerini bizzat kendi ağzından dinlemiş değiliz. Türkiye’de Kürt sorunun çözümüne dair yaklaşımları nedir? Bu konuya dair yapılmış olan herhangi bir açıklama mevcut değil. Ama bir pratik mevcuttur, o pratik de kayyumdur”

ÖNCE BU İKTİDARI YOLLAYACAĞIZ

Hatimoğulları’nın ardından konuşan Özgür Özel de ‘‘Vakit cepheyi genişletme, kararlılığı yükseltme, bir arada durma, özgüvenle bu rejimin değiştirilebileceğine inanma vaktidir” dedi.

İktidarın oyunlarına gelmeyeceklerini söyleyen Özel, “Sosyal demokrat bir parti olarak, sol bir parti olarak, sol yapılarla, sosyalist yapılarla, bütün muhalif yapılarla bir arada durmadan, çekinerek ve ne derler siyasetini izleyerek bir yere varamayacağımız çok açık. Ben göreve geldiğim ilk günden itibaren bu tip rezervlerin tamamından genel başkanlık makamını da partiyi de arındırmak için var gücümle mücadele ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Özel, şunları söyledi: ‘‘İlk önce bu iktidarı hep birlikte değiştireceğiz, sonra oturacağız gerçek bir toplum sözleşmesini tüm yönleriyle konuşacağız, hayata geçireceğiz ve bu ülkede geçen anayasa gibi değil; toplumun tamamını yani yüzde 95’ini memnun edecek bir anayasayı, gerçekten eşitlikçi bir anayasayı yazarak bu ülkeyi ikinci yüzyılda hep birlikte çok daha güçlü bir noktaya getireceğiz.’’

SUÇLADIKLARI OLAY SAVCILIK RİCASIYDI

Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl ceza alan ve yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yaşananları değerlendirdi. Hakkında açılan davaya konu olan cenazenin bölgeden alınmasını savcılığın istediğini belirten Sarıgül, “O cenaze olayında savcılık bölgede güvenliğin olmadığından dolayı belediyeden ‘Bu sorunu çözebilir misiniz’ dedi. Biz de bu meseleyi çözdük. Aslında kendilerinin bize telkin ettikleri bir işlemi bile suç olarak görüyorlar.’’ dedi.

81 İL BAŞKANINDAN NÖBETE DESTEK

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda süren demokrasi nöbeti de dün devam etti. Nöbete CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyetin yanı sıra partinin 81 İl Başkanı da eşlik etti. Yapılan açıklamada kayyumlara karşı sonuna kadar mücadele edeceği vurgulandı.

∗∗∗

‘TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ’

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri dün de kayyuma karşı bir araya geldi. Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul iktidara seslenerek, “Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bu üçüncü kayyım atamanız ama her seferinde bu halk size hak ettiğiniz yanıtı veriyor. Bıkmadınız mı?” diye sordu. Tombul şu ifadelere yer verdi:

“Kayyum atamaları sizin iktidarınızın çürüdüğünü, bu ülkeyi yönetemediğinizi gösteriyor. Kayyum politikası bir şiddet politikasıdır. Kadın arkadaşlarımız yaşamın her alanında bu faşist iktidar AKP- MHP’nin inşa ettiği bu yeni rejim hayatın her alanında şiddet uyguluyor. İtiraz eden, emeğiyle geçinen, inancını, kimliğini, kültürünü savunanlara yani itaat etmeyenlere, biat etmeyenlere her alanda şiddet uyguluyor. Ama artık yeter, çok oldular. Hep birlikte mücadeleyle bunları tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Artık lafı çok uzatmak değil, meydanlarda iktidara karşı direnişi, mücadeleyi ortaklaştırma, yükseltme zamanı. Ne zaman bunlar tarihin çöplüğüne giderler işte o zamana bu ülke daha aydınlık, daha eşit, daha özgür bir ülke kurulur. SOL Parti olarak kayyum politikalarına karşı burada kayyum şiddetine uğrayan Cevdet başkanla birlikteyiz. Bundan sonra mücadelemizi birlikte büyütüp sürdüreceğimize inanıyoruz. Kurtuluşa kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Eylemin ardından aralarında SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya’nın da bulunduğu parti heyeti, yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti.