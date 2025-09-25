Rejime ve ABD’ye karşı yürüyelim

SOL Parti’nin ülke genelinde tek adam rejimine son verme çağrısı ile başlattığı eylül ayı yürüyüşleri İstanbul, Ankara, Lüleburgaz, Akhisar ve Kemalpaşa olmak üzere 5 farklı noktada devam edecek.

Partiden yapılan açıklamada tek adam rejiminin ABD emperyalizmine bağına dikkat çekilirken yürüyüşlere katılım çağrısı yapıldı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı M.Rabio’nun, “Beyaz Saray’a gelip yalvarıyorlar” aşağılamaları, Dolmabahçe’de yapılan gizli pazarlıklarla ülkemizin yarınları Trump’ın insafına terk ediliyor.

AKP ve MHP, Trump’ın ipine dört elle sarılarak, çürüyen ve çözülmekte olan iktidarlarını sürdürmeye; seçimsiz ve muhalefetsiz bir rejim kurmaya çalışıyor. Ülkemizin işbirlikçiler eliyle Amerikancılık bataklığına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Yürüyelim ki onları Trump’ın da kurtaramayacağını görsünler; yürüyelim bu ülkenin ve bu halkın satılık olmadığını bilsinler...” ifadeleri yer aldı. Partiden yapılan açıklamaya göre yürüyüş programları ise şu şekilde:

• 27 Eylül Ankara saat 16.00 Kolej Meydanı

• 27 Eylül Kırklareli-Lüleburgaz saat 15.00 Eski Hükümet Binası Önü

• 28 Eylül İstanbul saat 14.00 Boğa Heykeli

• 28 Eylül Manisa-Akhisar saat 14.00 Akhisar Öğretmenevi Önü

• 1 Ekim Artvin-Kemalpaşa saat 12.00 Halvaşi Köprüsü