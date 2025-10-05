Rejimi birleşerek durduracağız!

POLİTİKA SERVİSİ

SOL Parti 3’üncü Olağan Konferansı’nı dün gerçekleştirdi. Ankara’da bulunan Neşet Ertaş Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferans oldukça coşkulu başladı. Konferansta ilk olarak devrim mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bunuldu.

Saygı duruşunun ardından tartışma başlıklarına geçildi. Konferansın tartışma başlıkları ise “Türkiye'nin yol ayrımında birleşik muhalefet, Toplumsal muhalefet hareketleri, gençlik mücadelesi ve kadın mücadelesi” olarak belirlendi.

Konferansta yapılan konuşmalarda şunlar vurgulandı:

“Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisiyle karşı karşıya. Bu kırılma Amerika’nın yeni Ortadoğu düzeni içinde, onun parçası olarak Türkiye’ye dayatılıyor. Dayatılan rejim siyasal İslamcılık temelinde etnik ve mezhepsel ayrımların üzerine kurulu bir gerici rejimdir. Çöküşe sürüklenen AKP ve MHP iktidarı da bu emperyalist planı kendi için bir kurtuluş yolu olarak görerek, tam teslimiyet içinde Trump’ın ipine sarılıyor.

YARINLARI KURALIM

Bu doğrultuda Türkiye seçimlerin de göstermelik hale geldiği bir siyasal düzen içinde Cumhuriyet tarihinin sonu ilan edilmek isteniyor. Konferansımız 19 Mart’tan bugüne sokakta yükselen bu birleşik halk mücadelesini ileri taşıma iradesiyle, şimdi bunu daha ileri taşımak için bir başlangıç olacak. Bu rejimle Saray etrafında elitler kümelenmeleri halkın bu rejimden kurtulma iradesinde asla daha büyük değil ve olmaz! SOL Parti her yerde bunu gösterecek birleşik mücadele ve örgütlenmelerin çağrıcısı, bütün gücüyle bunun yaratıcısı olacak; inanıyoruz ki rejimin mezar kazıcısı olacak toplumdaki direnme gücü daha eşit, daha özgür yarınların da kurucusu olacaktır.”

SOL Parti bugün de “Memleket Buluşmaları” başlığıyla kongresini gerçekleştirecek. Parti kongreye rejimden memnun olmayan herkesi davet etti. Bugünkü kongre, salonun önünde açık alanda forumlarla devam edecek. SOL Parti’nin Konferans sonuçlarını kitlesel bir eylemle açıklayacağı etkinlik 13.30’da başlayacak. Partiden yapılan çağrıda, “Bütün örgütümüzle ve parti dostlarımızla kitlesel ve coşkulu yeni bir adımı burada hep birlikte atacağız” denildi.

SOL Parti kongre ve konferans öncesinde eylül ayından itibaren başlayarak birçok yürüyüş organize etti. "Tek adam rejimine son verme" çağrısı ile gerçekleşen yürüyüşler Zonguldak ve Trabzon’dan başladı. Ardından Ankara, Manisa, Kırklareli, İstanbul ve son olarak da 1 Ekim’de Artvin’de gerçekleşti.