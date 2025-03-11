Rejimi ortak bir mücadele yener

Politika Servisi

SOL Parti, “Demokrasi ve Özgürlük için Saltanata Karşı Hep Beraber” sloganıyla yola çıktığı İstanbul İl Kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Mart Pazar günü saat 14:00’da Kadıköy’de bulunan Caferağa Spor Salonu’nda düzenlenecek kongre öncesi kamuoyuna çağrı yapan SOL Parti, “Baskı ve yasaklarla; hile ve aldatmacalarla Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolu açılmak isteniyor. Parlamento ve demokratik kurumların ortadan kaldırıldığı, emperyalizme bağımlı faşist tek adam rejimi sürdürülmeye çalışılıyor. Bu şekilde, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde, Cumhuriyet’in ilerici birikimleri yok edilerek kurulan siyasal İslamcı rejiminin, şimdi bir hilafet ve saltanat rejimi olarak kurumsallaştırılması hedefleniyor. Bu oyunu bozmak için birleşelim!” açıklaması yaptı.

KURUMSAL HALE GETİRME ÇABASI

SOL Parti İl Sözcüsü Kemal Koç da kongre hazırlık sürecini ve kongrenin kendileri açısından ne ifade ettiğini BirGün’e anlattı. “Tükenen Saray rejiminin 31 Mart yerel seçimlerinde kaybettiği tabandaki çoğunluk gücünü ve toplumsal desteğini bir daha geri kazanamayacağı bir dönemi yaşıyoruz” diyen Koç, “Rejim, burjuva siyasal düzlemde geliştirdiği tüm hamlelerini ve toplumun ilerici kesimleri üzerinde kurmaya çalıştığı sindirme politikalarını bu farkındalıkla hayata geçiriyor. İktidarını kalıcı hale getirmenin tek yolu rejimini kurumsallaştırmak. Bu nedenle ana muhalefetin ‘normalleşme’ çağrılarına ve emperyalizmin Ortadoğu’daki yönelimlerine uygun şekilde ilerletilen ‘çözüm’ tartışmalarına eleştirel yaklaşıyoruz. İktidarın bu başlıklardaki ana amacı kendi karşısında konumlanmış muhalefet blokunu dağıtmak ve olabildiğince hızlı şekilde kendi rejimlerini kurumsallaştırmak” ifadelerini kullandı.

“Mevcut siyasal İslamcı tek adam rejimi, bir kez daha, çeşitli hile ve aldatmacalarla iktidarını sürdürmenin yolunu arıyor” değerlendirmesini yapan Koç, “Tüm muhalefet güçleri olarak önümüzdeki temel görev, bu oyunu bozarak tek adam rejimine son vermek. Bu yolda tüm muhalefetin birleşik mücadele biçimlerini geliştirmek, toplumun en geniş muhalefet kesimleri içinde tek adam rejimine karşı akıl ve duygu birliğini geliştirmek için çalışmalıyız” vurgusu yaptı.

Kemal Koç

İKTİDARI BİRLİKTE DURDURABİLİRİZ

“Biz uzun bir süredir tek adam rejimine karşı verilen mücadelenin sandık, kişiler ve sağ eksenli yürütülmesinin yenilginin ana faktörü olduğunu hatırlatıyoruz” diyen Koç değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin ekonomik, siyasi ve toplumsal krizden çıkış politikasından uzak sağ çizgisi topluma bir gelecek umudu taşıyamıyor. Tek adam rejiminin gasp ettiği tüm hak ve özgürlüklerin kazanılmasını hedefleyen bir devrimci demokratik geçiş programının toplumsal ve birleşik bir mücadele ekseninde güçlendirilmesi hepimizin ortak görevi olabilirse ancak bu rejim yenilgiye uğratılabilir.”

Kongrenin önemine değinen Koç ayrıca şu çağrıyı yaptı: “İstanbul İl Kongremizi birleşik mücadele çağrımızın başlangıç etkinliği olarak kurguluyoruz. İstanbul ülkemizin en önemli kenti ve bu nedenle rejimin yarattığı tahribatı en çok yaşayan kentlerden biri. 23 yıllık karanlığa rağmen tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da toplumun ilerici, devrimci, demokrat birikimi hala yenilmedi. İktidarın tüm planlarını boşa çıkaracak yegane güç bu ilerici birikimin birleşik bir mücadele hattı ile yan yana gelmesinden geçmekte. İşte bu yüzden İstanbul İl Kongremizin çağrısı ‘Hep Beraber’ ancak bir arada olursak bu karanlığın son bulacağına inanıyoruz. Sizlerin vesilesiyle İstanbul’da yaşan, tek adam rejimi karşısında yılmadan dimdik duran tüm yurttaşlarımızı 16 Mart Pazar günü Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz il kongremize davet ediyorum.”