Rejimi ortak mücadeleyle yeneriz

Denizli Merkezefendi SOL Kültür Fakir Bayburt Kitaplığı, ‘Birleşik Mücadele’ başlıklı panel düzenledi. Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, TMMOB eski başkanlarından Mehmet Soğancı, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen’in konuşmacı olduğu panelde Türkiye’de yaşanan sorunlara değinilerek birleşik mücadelenin önemi vurgulandı.

Makine Mühendisi Özay Karagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı panelde ilk konuşmacı Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan oldu.

Aydoğan eğitimde yaşanan sorunlara değinirken laiklik mücadelesinin sınıf mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Aydoğan konuşmasında, “Biz 23 yılda bir rejim değişikliği yaşadık. Sadece eğitim ve çocuklar üzerinden örnekle başlarsak önce imam hatip okulları sonra ortaöğretimde yaşanan değişikliklerle karma eğitim hakkının elinden alındığı, 1 buçuk milyondan fazla çocuğun örgün eğitim dışına çıktığı, eğitim hakkının çocukların ellerinden alındığı bir ülke gerçekliğini yaşıyoruz. Şu an son şuradan sonra Türkiye’nin her yerinde en çok yaygınlaşan yerler 4-6 yaş kuran kursları. Kamusal parasız eğitimin kaldırılması ile eğitim çocukların ellerinden alınacak. 23 yıl önce bunun ne kadar gerçek olacağını düşünebilirdik ama bugün kuşatılmış olarak yaşıyoruz. En sert darbeyi eğitim ve emek alanında yaşadık” ifadelerini kullandı.

Kamusal eğitimin kaldırılması, laik ve bilimsel eğitimin ortadan kaldırılması planının AKP tarafından kesintisiz işletildiğini belirten Aydoğan, eğitimin özelleştirilmesinin kamusal kaynaklarla yürütüldüğünü söyledi. MESEM’lerdeki çocuk sömürüsüne dikkat çeken Aydoğan, laik ve bilimsel eğitim mücadelesinin sınıf mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Karma eğitimin ortadan kaldırılması planının arkasında sermayeye erken yaşta ucuz iş gücü sağlanması ihtiyacının yattığına değinen Aydoğan, “Diyorlar ki zorunlu eğitim evlilik yaşını yükseltiyor. Hangi yaş grubu bu çocuklar 18 yaş altı. Yani çocuklar. Çocuk işçiliğin ve çocuk evliliklerinin yaygınlaştırılmasının adımlarını atıyorlar. Bunu kime söyleytiyor? Maarif Eğitim Platformu, İHH, MÜSİAD gibilerine söyletiyorlar. Eğitimi bu minvalde dizayn etmek istiyorlar” dedi.

Aydoğan, son olarak Gezi Hareketi, 2017 Referandumu ve benzeri birlikteliklerin birleşik mücadelelerin örgütlenmesi gerektiğini söyledi.

“ESKİDEN ‘SU DA MI PARALI OLACAK’ DERDİK ŞİMDİ SU PARALI!”

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen emeklilerin mücadeleye katılımında ekonomik şartların etken olduğuna dikkat çekerek bu bağlamda tüm emekli örgütlerine birleşik mücadele çağrısı yaptıklarını söyledi.

“Birleşik mücadelenin neresindeyiz” gibi konulara açıklık getiren Ergen, “Koşullar emeklilerin örgütlenmesi için son derece müsait. Kapitalizmin gelişimi emeklilerin örgütlenmesini de dayatıyor. Kapitalizm havadan bile kar etmek ister. Eskiden ‘Su da mı paralı olacak’ derdik. Şimdi su paralı. ‘Hava da mı paralı olacak’ diye sorsanız net bir şekilde ‘Olmayacak’ diyemiyorum. Neoliberal politikalar geliştikçe toplumsal alanda parasız eğitim ve parasız sağlık da rafa kalktı ve ranta açıldı. Bir de ‘Bu emeklilerin cebindekine nasıl el koyalım’ diye düşünmeye başladılar” diye konuştu.

Kemal Derviş uygulamalarını hatırlatan Ergen, emekli haklarının tırpanlanmasının eskilere dayandığını söyledi.

MÜCADELE OLDUĞU SÜRECE UMUT HEP VAR

TMMOB önceki dönem başkanlarından Mehmet Soğancı, 12 Eylül darbesinden bu yana yaşananlara kısa kısa değinerek sosyalistlerin hiçbir dönem mücadeleden geri durmadığını ve umudun hep var olduğunu söyledi.

Karamsarlığa yer olmadığını ifade eden Soğancı, “Ömrümüz önümüzde karanlık günler var demekle geçti. Sosyalistlerin mutlaka söylemesi, yapması gereken işler var. BirGün gazetesinde ‘Hatırlatmalar’ diye bir bölüm var. Yazı dizisini Pazar günleri takip etmeyi öneririm. Böyle hatırlatmalara ihtiyacımız var” dedi.

12 Eylül Darbesinin sonuçlarına değinen Soğancı sonrasında 89 Bahar Eylemleri, KESK’in ve sosyalist partilerin kuruluş süreçlerine dair konuştu. Mücadelenin yeniden filizlendiğini belirten Soğancı, umutlu olmak gerektiğini söyledi.

TMMOB’un geçmiş dönem Çalıştay sonuçlarını aktaran Soğancı, “Birçok başlığın yanı sıra Kürt Sorunu’na dair çözüm önerilerimiz vardı. Bugün bakıyoruz geniş çevreler bu çözümü tartışıyor. O dönem bu yazılanlar karşılık bulsaydı bugün daha ileri bir noktada olacaktık" diye konuştu.

2010 Referandumu gibi süreçlere dair eleştiriler sunan Soğancı, bugün açısından birleşik mücadelenin ihtiyacına değinerek birleşik mücadele çağrısı yaptı