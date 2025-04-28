Rejimi yenmek için birleşelim

SOL Parti Ankara İl Örgütü, 3. Olağan Kongresi’ni MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongre, geçtiğimiz cuma günü 'Gençlik ayakta' yürüyüşünde gözaltına alınan parti üyelerinin selamı ile başladı. Partinin yeni Ankara İl Örgütü Sözcüleri Fatoş Çağla Erol, Yağmur Milena Sarpkaya, Dilara Kurtuluş oldu.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sözcüsü Fatoş Erol, "İktidarın yeni operasyonlarla artacak baskısına karşı mücadeleyi her alanda birleşik bir mücadele olarak yürüteceğiz. Halkın birleşik ve kararlı mücadelesi ve tüm muhalefetin ortak hareketi sürdükçe bu halkı kimse teslim alamayacak, mutlaka ama mutlaka Saray rejimi kaybedecek, halk kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Erol, "Haftalardır büyüttüğümüz bu mücadelemizi şimdi hep birlikte 1 Mayıs meydanlarına taşıyacağız. Birleşerek ve çoğalarak; dayanışma ve birlik içinde direncimizi ve gücümüzü büyüttüğümüz 1 Mayıs’larda buluşacağız" diye konuştu.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, 19 Mart’tan itibaren büyüyen toplumsal direnişin, karamsarlığı aşarak mücadele gücünü ve iyimserliği yeniden canlandırdığını vurguladı.

Tombul, emekçilere ve tüm ezilenlere birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Kürt sorununun demokratik çözümünü de kapsayan gerçek bir demokratik dönüşüm için birlikte mücadelenin şart olduğunu vurguladı.

DİRENİŞ YILI BAŞLADI

İl Sözcüsü seçilen Yağmur Milena Sarpkaya, da AKP’nin toplumu abluka altına alma çabasının özellikle kadınlar ve gençler üzerinde yoğunlaştığını belirtti. HÜDAPAR’ın yasa tasarıları ve sezaryen/vajinal doğum tartışmalarına da değinen Sarpkaya, bu girişimlerin siyasal İslamcı ve eril bir zihniyetin topluma dayatılması amacı taşıdığını söyledi. Ancak halkın bu gerici politikalara karşı “yeter” dediğini vurgulayan Sarpkaya, “İlerici, laik ve bilimsel eğitime vurulan tüm darbelere rağmen halk gericiliğe teslim olmadı” dedi. Sarpkaya, “Aile yılı dediniz, direniş yılı çıktı” diye konuştu.

Gençler adına konuşan Zeynep Şatır ise “Sizlere asi çocukların selamı getirdik. Bizler biliyoruz ki bu karanlığa karşı solun var olması ve büyümesi için ilk önce isyan gerekir. Ses çıkaran gençlerin isyanı ile solu nasıl büyüteceğimizi tartışma zamanımız geldi. Gençlerle olan birlikteliğimizi, mücadelemizi şimdi hep birlikte büyütmenin zamanı” diye konuştu.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Öte yandan kongreye, siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri geniş katılım sağladı. KESK, Eğitim-Sen, TMMOB, Tüm Emeklilerin Sendikası gibi emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra mahalle meclisleri ve muhtarlar da kongrede yer aldı. DEM Parti, EMEP ve TİP ve Devrim Hareketi il yöneticileri kongreye katılım sağladı.