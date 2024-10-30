"Rejimi yıkalım yeniyi kuralım"

Sol ve sosyalist partiler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidarın Cumhuriyet’e yönelik saldırılarına değinilen açıklamalarda “Yeni bir cumhuriyet” vurgusu yapıldı.

"Devrimci Demokratik Yeni Bir Cumhuriyet’i birlikte kuralım" denilen SOL Parti’nin açıklamasında, "Cumhuriyet, 101 yıl önce işbirlikçi emperyalist işgale karşı yürütülen kurtuluş savaşı iradesiyle kuruldu. Saray’ın saltanatını yıkarak laiklik ve bağımsızlık fikri üzerine yükselen Cumhuriyet’i selamlıyoruz" denildi.

"Yok başka yolu, haklarımızı kazanmak için, yeni bir cumhuriyet için bu rejim yıkılmalıdır!" vurgusu yapılan açıklamada, "Devrimci Demokratik Yeni Bir Cumhuriyet’i birlikte kuralım" çağrısı yapıldı.

"BİRLİKTE KURACAĞIZ"

SOL Parti’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bugün tek adam diktatörlüğü altında, bebeklerin bir avuç soyguncunun gözü dönmüş para hırsıyla ölüme gönderildiği; işçisiyle emeklisiyle tüm emekçilerin boğazının sıkıldığı; gençlerin, kadınların ve bütün halkın umutlarının tüketildiği bu rejime son vermek için birleşmeliyiz! Barış ve kardeşlik için bu faşist çeteler rejimi yıkılmalıdır; laiklik ve özgür yarınlarımız için bu tarikatlar rejimi yıkılmalıdır; adalet ve eşitlik için bu soyguncular düzeni yıkılmalıdır! Devrimci Demokratik Yeni Bir Cumhuriyet’i birlikte kuralım! Tek adam rejimine son verilerek kurulacak devrimci demokratik cumhuriyet parti başkanları ve onların seçtiği vekillerin yönettiği bir elitler siyaseti değil halkın kendi kendini yönettiği gerçekten demokratik bir cumhuriyet olacak!”

Türkiye Komünist Hareketi tarafından "Yeni bir Cumhuriyet, Sosyalist Türkiye" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet’i tasfiye etme hedefiyle yol alanlar, geriye ne bağımsızlık ne laiklik ne de devletçilik bırakmıştır. Bugün, görev emekçi halkımızdadır. Yeni bir Cumhuriyet’i Sosyalizmle taçlandırmaktan başka çare yoktur.”

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) "Cumhuriyet geleceğimizdir" başlıklı 101. yıl açıklaması şöyle oldu: 101 yıl önce cumhuriyetin kuruluşuna önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına saygıyla, bir daha asla yıkılmayacak olan sosyalist cumhuriyetimizi kurmak için yolumuza devam ediyoruz ve inanıyoruz. Kazanacağız!"

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) gelen 101. yıl açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Anadolu’daki emperyalist işgale ve Saray’ın işbirlikçiliğine karşı yoksul halkın direnişiyle kurulan Cumhuriyetin 101. yılını kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bu büyük atılımı mümkün kılanları saygıyla anıyoruz.”

Emek Partisi’nin (EMEP) "Demokratik, laik bir işçi emekçi cumhuriyeti için!" başlıklı açıklamasında ise şöyle denildi: “Her milletten, mezhepten, cinsiyetten halkın elbirliğiyle savaşsız sömürüsüz bir dünya kurmak için vereceği Kurtuluş Savaşı da bu nedenle yakıcı bir ihtiyaçtır. Hakimiyetin kayıtsız şartsız halkta olacağı bir Cumhuriyet emekçilerin mücadelesinden doğacaktır. 101 yıldır ezilenlerin mücadelesi, eşit hakların, özgürlüğün, eşit zenginliğin olduğu bir cumhuriyet ile er geç buluşacaktır.”

CHP’DEN YÜRÜYÜŞ

CHP, Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 1. TBMM Binası önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. CHP lideri Özgür Özel yürüyüş öncesi açıklama yaptı. "Korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var" diyen Özel, konuşmasında sık sık "tarihi ve yeni bir kavşaktayız" vurgusu yaptı. Özel, "Kişisel hesaplar, birileri bir şey yapacak adım atacak, o Anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Biz bölünmelere, kavgaya, çatışmaya karşıyız ancak şehit analarının gözünün içine bakılamayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz" ifadelerini kullandı. DEM Parti’nin yayımladığı mesajda, "Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.