Rejimin baskı aracı

Politika Servisi

Muhalefetin belediyelerine ilişkin operasyonlar her geçen gün genişliyor. Bir tarafta iktidarın muhalefeti tasfiye operasyonun parçası olan İBB davası devam ederken diğer yandan belediyeler tek tek hedef alınmaya devam ediliyor.

Bu hafta içerisinde Antalya’nın Döşemealtı Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çekilen operasyonun ardından dün sabah saatlerinde Kuşadası Belediyesi’ne de operasyon düzenlendi.

Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ise dikkat çekti. Soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “rüşvet” ve “irtikap” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi sabah saatlerinde Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

BİR KUMPAS BASKINI DAHA

Yurttaşlar, belediye önünde toplanarak baskına tepki gösterirken CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, "Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel gözaltına alındı. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da operasyonun İstanbul’dan yürütülmesine tepki gösterdi. Başarır, “Adalet çağırır, siyaset baskın yapar. Aydın Cumhuriyet Savcısı bir suç görmedi diye mi İstanbul Adliyesi’ne bağlı savcılar operasyon yapıyor? Yoksa AKP’li bir belediye başkanının sonraki dönemde rakipsiz kalması mı amaçlanıyor? AKP adalet kolları yeni bir kumpasa kalkışmıştır. Kuşadası halkı iradesini bu kumpasa feda etmeyecektir” diye konuştu.

RAPOR HAZIRLANDI

İBB Davası’nın ilk haftası, davanın siyasi bir operasyon olduğunun kanıtını oluştururken her yeni güne başka bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP’nin Cumhurbaşkaı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında ‘askeri ve siyasal casusluk’ davasında iddianamede öne sürülen suçlamalara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

İBB'nin "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerinin toplandığı, analiz edildiği ve yurt dışına aktarıldığı iddiasıyla açılan davada, savcılığın öne sürdüğü tezlerin teknik raporla çeliştiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 10 kişinin tutuklandığı dosyada, uygulamanın veri güvenliği ve yasal yükümlülükleri üzerine hazırlanan teknik bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Gazete Pencere'nin haberine göre iddianamede İBB Wi-Fi hizmetinin uygulamaya entegre edilerek veri toplandığı öne sürülmüştü ancak raporda, kamuya açık internet sunan kurumların 5651 sayılı kanun gereği IP adresi, bağlantı zamanı ve erişim kayıtlarını tutmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca savcılığın, kullanıcı davranışlarının kimlik bilgileriyle eşleştirilerek seçmen analizi yapılabildiği yönündeki iddiası da raporda reddedildi.

gözlemci talebi

Aile Dayanışma Ağı’nın 28. buluşması, Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirildi. Buluşmada ailelerin çektiği sıkıntıları anlatan Dilek Kaya İmamoğlu, "El sallamaya, göz göze gelmeye, kısacık bir temas kurmaya bile engel olunmaya çalışıldığına şahit oluyoruz" dedi.

"İBB Davası TRT’den canlı yayınlansın" önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anımsatan İmamoğlu, "AKP, MHP ve DEM başta olmak üzere, tüm partilerin hukuk komisyonlarından birer liyakatlı hukuk temsilcinizi mahkemeye, duruşmalara gözlemci olarak yollayın” dedi.

GAZETECİLER ENGELLENEMEZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) "İBB Davası"nda gazetecilerin basın bölümünden ayrılıp izleyiciler arasına geçmesinin istenmesine tepki gösterdi.

Açıklamada "Mahkeme heyetinden, İBB davası görülürken gazetecilerin basın masasında görevlerini sürdürebilmeleri ve meslektaşlarımızın davayı sağlıklı koşullarda izleyebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da İBB Davası’na ilişkin haberleri nedeniyle TRT’ye tepki göstererek, "TRT havuz medyasından daha fena bir şekilde mahkemede istedikleri görüntüyü, istedikleri algı yönetimini başaramayınca resmen aynı bizim partilerin yaptığı gibi sosyal medyada görüntüler hazırladılar. TRT'nin bu yaptığı ne Anayasa olarak ne hukuk ne vicdan açısından kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.