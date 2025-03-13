Rejimin demokrasisi

Politika Servisi

Suriye’nin yeni dizaynı ile beraber barış ve demokratikleşme naraları atan Saray rejimi iç siyasette eline aldığı baskı sopasını bırakamıyor. Başlatılan ‘çözüm süreci’ ışığında yeni düşman toplumsal muhalefet güçleri ve CHP ilan edilirken her güne yeni bir hukuksuzluk damgasını vuruyor.

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

YİNE SALON VERİLMEDİ

İmamoğlu’na Erzincan’da düzenlenecek programı için Kastamonu ve Trabzon’da olduğu gibi salon da verilmedi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Trabzon’da olduğu gibi, İmamoğlu’nun Erzincan’da düzenlenecek programında da salon talebi reddedildi. CHP Erzincan İl Başkanlığı’nın 16 Mart’taki salon talebi üzerine önce salonun uygun olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün salonda başka bir program olduğu gerekçesiyle talebi reddettiği öğrenildi.

GEZİ SORUŞTURMASI

Gezi direnişine ilişkin başlatılan soruşturmada da oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, iki oyuncunun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerde 'yalan tanıklık' yaptıkları öne sürülüyor. Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dosyanın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği ve mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar vereceği öğrenildi.

‘TERÖR’ GÖZALTISI

‘Terör örgütü DHKP/C’ye finansman sağladıkları iddiası’yla CHP’li belediyelere başlatılan soruşturmada eski Sarıyer Belediye başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı. Soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu iddia edildi.