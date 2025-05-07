Rejimin hayali ılımlı muhalefet

Politika Servisi

Ülkenin dört bir yerine yayılan itiraz dalgasına set çekemeyen iktidar ve yandaşları kolları sıvadı. Baskı ve zorla 19 Mart darbesiyle ayağa kalkan toplumu sindirilemeyeceğini anlayan iktidar, bu kez muhalefeti rejimle uzlaştırma çabalarına girdi. CHP Lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırının ardından Özel’in açıklamalarını sayfalarına, köşelerine taşıyan yandaşlar, toplumsal öfkeye tampon çekmeye çalışıyor.

YANDAŞLAR PANİK

Yandaş kalemlerden Nagehan Alçı, "Bugün İmamoğlu'nu ve CHP'yi savunmak isteyen gençlerin karşısına iktidarı savunmak isteyen gençler dikilirse ne olacak?" diye sordu. İktidarın yılmaz savunucusu Abdulkadir Selvi de köşesinde Özel ve partinin kurmayları arasında karşılaştırma yaptı.

“Özgür Özel saldırı anından itibaren çok sağduyulu mesajlar veriyor. Provokatörlerin ekmeğine yağ sürecek açıklamalardan kaçınıyor. Tam tersine provokatörlerin oyununa gelinmemesi için uyarılarda bulunuyor. Bu saldırının sivil siyasete yapıldığını vurguluyor” diyen Selvi, “Ama Ali Mahir Başarır ve Ekrem İmamoğlu kışkırtmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

İBB’ye yönelik operasyonlarla ölü toprağını üzerinden atan toplumsal muhalefet ülkenin her yerine yayıldı. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, öğrencisiyle işçisiyle, işsiziyle emeklisiyle her kesim rejime karşı birleşerek ortak bir itiraz duvarı ördü. Şişli’de gerçekleşen kadın cinayetinin ardından binlerce kadın cinayetin işlendiği yere akın ederek protesto gösterisinde bulundu. Liselerde öğretmenlerine sahip çıkan liseli gençler de İstanbul’dan Ankara’ya, Denizli’den Trabzon’a dek okullarını birer eylem alanına çevirdi.

DİRENİŞİN ÖZNESİ

19 Mart günü polis barikatını aşan üniversiteliler kısa sürede direnişin fitilini ateşlemişti. Neredeyse her üniversitede bir araya gelen öğrenciler, dersleri boykot ederken sokaklara akın etti. Saraçhane ve Maltepe’yi dolduran milyonlar, Yozgat ve Konya’da traktörleriyle mitinge gelen çiftçiler iktidarı en zayıf olduğu yerden vurdu. Alışılagelmiş muhalefet etme biçimleri terkedilirken yaratıcı pankart ve dövizler, bestelenen şarkılar, ülke geneline yayılan ürün boykotu, sosyal medyada ilgi çeken paylaşımlar, üniversitelerde gençlerin oluşturduğu topluluklar, 1 Mayıs’ta ortaya çıkan enerji hep bu toplumsal muhalefetin birer yansıması oldu. Toplum, yıllar sonra siyasetin gerçek öznesinin kendisi olduğunu herkese gösterdi.

UZUN SÜRE DİRENEMEZ

Artık ülkede gerçekleşen her itiraz, 19 Mart’ın yarattığı değişim rüzgarından bağımsız değil. Üstelik kadınların şiddete karşı, yaşam savunucularının doğaya, hayvan haklarına karşı, ataması yapılmayan öğretmenlerin liyakata karşı, işçilerin asgari ücrete karşı, çiftçinin mazot zammına karşı, gençlerin geleceksizleştirmeye, baskılara ve gerici dayatmalara karşı eylemlerinin ortak noktası rejim karşıtlığı haline geldi. Tabanda gerçekleşen ortak ve birleşik muhalefet, iktidarın kolay yenemeyeceği, karşısında uzun süre direnemeyeceği bir potansiyel taşıyor.

Böyle bir siyaset yapma biçiminden korkan iktidar, rejimin ömrünü uzatmak adına toplumsal muhalefeti yumuşatmayı, sınırlarını kendisinin belirlediği alana sıkıştırmayı istiyor. Bunun için sokağın meşruluğunu kriminalize etmeyi, muhalefeti bölmeyi hedefliyor. Ancak toplumsal muhalefet de gelinen noktadan bir adım bile geri gidilemeyeceğini, bu iktidar gitmeden, rejim değişmeden hiçbir şeyin normale dönmeyeceğinin farkında. Toplumun fay hatlarında biriken öfke, iktidarı yenecek potansiyel taşıyor.