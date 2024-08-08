Rejimin karnesi: 1 milyon engel

EngelliWeb, Türkiye’den 2024 mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 43 bin 312 web sitesi ve alan adına erişimin engellendiğini açıkladı. Engellenen siteler arasında Instagram ve X gibi sosyal medya platformları da yer aldı.

Haber Merkezi

Instagram'ın erişime engellenmesi Türkiye'de bir kez daha sansürü ve yasağı gündeme getirdi. Basına yönelik artan sünsür raporlara da yansıyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin ‘EngelliWeb’ raporuna göre Türkiye’de mart sonu itibarıyla 1 milyon 43 bin 312 web sitesi ve alan adı, 833 farklı kurumca hakimlikler tarafından verilen toplam 892 bin 951 farklı karar ile erişime engellendi.

Türkiye’den erişime engellenen web sitelerinin bazılarını tablo olarak paylaşan EngelliWeb, “2023 içinde erişime engellenen 240 bin 857 alan adı ve web sitesi ile birlikte 2023 sonu itibarıyla Türkiye’den toplam 953 bin 415 web sitesi ve alan adına erişim engellenmiştir” bilgisini de paylaştı. EngelliWeb sitesinde duyurulan rapora göre engellenen sitelerden bazıları şöyle: YouTube, Instagram, Twitter, Ekşi Sözlük, WordPress, Uber, Pinterest, Geocities, Alibaba.com, Google Sites, Dailymotion, Blogspot, SoundCloud, DW, VOATürkçe, Dropbox.

HER GÜN ERİŞİM ENGELİ

Haberlere getirilen erişim engeli kararları da gün geçtikçe artıyor. @FreeWebTurkey'in paylaşımına göre, Anadolu Gençlik Derneği Mardin Şubesi'nde 13 çocuğun dernek temsilcisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiası ve söz konusu temsilcinin tutuklandığıyla ilgili haberlere, "milli güvenlik ve kamu düzenini korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

TEMMUZ’DA 4 KADIN GAZETECİYE CEZA

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), "Temmuz Ayı Kadın Gazetecilere Yönelik Hak İhlali" raporunu açıkladı. Raporda, kadın gazetecilere yönelik baskıların sürdüğü belirtildi. MKG’nin Temmuz ayı hak ihlalleri raporunda, 4 kadın gazetecinin ceza aldığı ve 7 kadın gazetecinin halen cezaevinde olduğu belirtildi. Kadın gazetecilerin iktidarın yargı kıskacında olduğu vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Ekim 2022’de tutuklanan ve 16 Mayıs 2023 tarihinde tahliye edilen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Diren Yurtsever, Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Zemo Ağgöz, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in yargılandığı davanın karar duruşmasında, arkadaşlarımız Diren Yurtsever, Berivan Altan, Zemo Ağgöz’e ve Öznur Değer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Özgürlüğü ve yaşamları için mücadele eden kadınlara düşman olan iktidarın saldırılarına karşı bizi koruyacak olanın örgütlülüğümüz ve dayanışmamız olduğunun farkındayız.”

Raporda, yaşanan hak ihlalleri şöyle sıralandı:

• Gözaltına alınan gazeteciler: 1

• Haber takibi engellenen gazeteciler: 1

• Hakkında dava açılan gazeteciler (beraat eden): 2

• Cezalandırılan gazeteciler: 4

• Yargılaması devam eden gazeteciler: 23

• Tutuklu kadın gazeteci sayısı (1-31 Temmuz arası): 7