Rejimin karşısında geri adım yok

Politika Servisi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Esenyurt Belediyesi’nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmasını protesto etmek için bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda ‘halk buluşması’ düzenledi.

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınması ve yerine kayyım atanması sonrası başlattığı ‘Demokrasi Nöbeti’ 18’inci gününde de sürerken, “Kayyum rejimi halk iradesine darbedir” sloganıyla yapılan ‘halk buluşması’ öncesinde de meydan çevresinde geniş önlemler alındı.

Alanda ilk olarak CHP, devam eden ‘demokrasi nöbeti’ kapsamında açıklama yaptı.

Nöbette konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz" dedi.

Halk buluşmasının başlamasıyla aralarında CHP, DEM Parti, SOL Parti, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi’nin de bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve emek meslek örgütü de alana giriş yaparken birçok milletvekili de buluşmaya destek verdi.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Halk buluşmasında yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kayyum rejimi demokrasi ve hukukun askıya alınması demektir. Kayyum rejimi halka değil ihalecilere, rantçılara hizmet demektir. Kayyum rejimi iktidarın yolsuzluk düzeninin devamı demektir. Kayyum rejimi kamu hizmeti değil, sadaka düzeni demektir. Kayyum rejimi kadınların, gençlerin ve toplumun ezilen kesimlerinin haklarına sahip çıkan değil, her adımda onları kısıtlayan yerel yönetimler demektir. Milletvekilleri türlü hukuksuzluklarla hapse atılırken, belediyelere siyasi operasyonlarla kayyum atanırken seçme seçilme hakkından söz edilemez. Haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Hukuksuz operasyonlara son verilmeli, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. Kayyum politikaları terk edilmeli, darbe uygulamalarından vazgeçilmeli ve halkın iradesi tanınmalıdır. Bir kez daha ilan ediyoruz. Demokrasiye, emeğe, barışa darbe anlamına gelen kayyumlara karşı hep birlikte verdiğimiz mücadeleden geri adım atmayacağız.”

Açıklamanın sona ermesi ile beraber ise DEM Parti ilçe binasına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında DEM Parti Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Kezban Konukçu ve Gülistan Sönük’ün de yer aldığı kitlenin yürüyüşünü engelleyen polis, grubu abluka altına aldı. Polisin müdahalesine tepki gösteren Meral Danış Beştaş, “AKP- MHP böyle mi koruyacak burayı. 1 milyon insanı nasıl tutacaksınız. Her yerde protestolar olacak, engellemeyeceksiniz. Bu darbedir ve darbeye boyun eğleyeceğiz” dedi.

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AKP’NİN AÇIKLAYAMADIĞI ÖZER BELGELERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin üst yönetiminin geçmişte Prof. Dr. Ahmet Özer'i çeşitli toplantılara davet ettikleri hakkındaki belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabat’ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

• 20 Mayıs 2013'te Meclis'te kurulan çözüm süreci araştırma komisyonunun başkanlığını yürüten AKP Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, resmi yazıyla Ahmet Özer'i davet etmiştir.

• 26 Şubat 2013'te AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Süleyman Soylu, "Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar" çalıştayına katıldığı için Ahmet Özer'e teşekkürlerini içeren bu mektubu imzalayıp göndermiştir.

• Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 11 Ocak 2012'de Toros Üniversitesi'nden Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na temsilci istemiştir. Bu davet Ahmet Özer'e iletilmiştir.

• Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlık yaptığı dönemde Özer'e kurban bayramı tebrik mektubu göndermiştir.

• Şehircilik Şurası Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Kasım 2017'de yapıldı. Özer, buradaki panellerde konuşmacı olarak ön sıralarda yer aldı.

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BU DÖNEM UNUTULMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulundu. Türk ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren İmamoğlu iktidara işaret ederek, "Bu dönemi hiç kimse unutmayacak" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Bu ülkenin güçlü barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız, asla yılmayız, geri durmayız, geri adım atmayız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi; her inanca sahip, Süryanisi, Ermenisi ve bu ülkede yaşayan her vatandaşın katkı sunacağı bir birlikteliğin gerçekten bu coğrafyaya ve bütün dünyaya iyilik getireceğine olan inancımla bugün Ahmet Türk Başkanımızın evindeydik. Böylesi bir gündemle değil, Ahmet Türk başkanımla İstanbul’da Türkiye’yi konuşmalıyız."

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SAVRULMA YAŞAMAYALIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özeli Ülke Politikaları Vakfınca düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Harcamaları üzerinden CHP’li belediyelere başlatılan soruşturmalara değinen Özel, "Belediye başkanlarımızın veremeyecek hesabı yok" dedi. "AKP’nin aday sorunu var" diyen Özel şöyle konuştu: "Biz adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bütün demokratların sahip çıkması elzemdir" diye konuştu.