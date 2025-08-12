Rejimin mağdurları değişimin dinamosu

AKP iktidarı, oy deposu olarak gördüğü yerlerde hızla erirken en büyük darbeyi yıllardır en çok mağdur ettiği kesimlerden yiyor. Milyonları açlık ve sefalete mahkûm eden, gençleri geleceksizliğe sürüklerken toplumsal yaşamı gerici uygulamalarla kuşatan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, en tepeden en alta dek kurumların içini boşaltan rejime karşı tabandaki öfke giderek artıyor. Kamuoyu yoklamaları, ülkeyi uçuruma sürükleyen iktidara karşı sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin, geleceği çalınan gençlerin, yoksulluğun en çok vurduğu kadınların, asgari ücretle yaşamaya mecbur bırakılan milyonların itirazlarını giderek yükselttiğini gösteriyor.

Rejimin yok saydığı, geleceğini çaldığı, yoksulluğa hapsettiği, gericilik sarmalıyla kuşattığı kesimler, değişimin dinamosu haline geliyor. Bir yanda oy desteği eriyen rejim öbür yanda toplumsal tabanın rızasını alma şansı kalmadığı halde yeni bir rejim inşa etmenin derdinde. Ancak son anketlere de yansıdığı üzere toplumun en geniş kesimleri AKP ile yollarını çoktan ayırmış durumda.

AKP GERİLEDİ

ORC Araştırma’nın kadınlar ve gençler üzerine peş peşe yaptığı iki anket iktidar açısından işlerin hiç de iyi gitmediğini gösterdi. 2 bin 320 seçmen kadın seçmenle 04-07 Ağustos tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre CHP, kadın seçmenler arasında yüzde 35,2 oy alırken, AKP 29,1’de kaldı. MHP 6,3, DEM Parti 5,9, İYİP 5,3, Zafer Partisi 5 olarak ölçüldü. ORC Araştırma’nın 16-20 Temmuz’da 17-29 yaş aralığında 2 bin 470 katılımcı ile gerçekleştirdiği genç seçmen anketin de AKP ikinci sırada yer aldı. “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Anket sonuçlarına göre gençlerin oy tercihi yüzde 29,6 ile CHP oldu. CHP’yi yüzde 21,5 ile AKP ve yüzde 10,4 takip etti.

ORC anketine göre kadınlar akp’ye mesafeli

ASIL NEDEN EKONOMİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerini BirGün’e aktaran ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki, kadın seçmenlerin CHP’ye yönelmesindeki başlıca sebebin ev ekonomisindeki kötü gidişat olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: “Kadın seçmenler, Erdoğan'ı belediye başkanlığı döneminden bugüne iktidara taşıyan en önemli seçmen grubudur. İçlerinde işsiz olan, genç olan, üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi kadınlar da var. Ancak daha çok ev ekonomisinin bire bir içinde olan, klasik ev kadını denilebilecek seçmenler öne çıkıyor. Bu kesimde AK Parti’ye karşı nefret olmasa da bir tür uzaklaşma görülüyor. Zira ekonomiyle en doğrudan muhatap olan, pazar ve market alışverişini yapan kadınlar süreci bire bir yaşıyor. Başlıca neden ev ekonomisi olsa da kadın cinayetleri, kadına şiddet ve kadınlarla ilgili genel politikalar da memnuniyetsizlik yaratıyor. Yalnızca kadınlarda değil, emeklilerin zam beklentilerinin, gençlerin özgürlük ve eğitim taleplerinin karşılanmaması da seçmen gruplarının iktidarla benzer türden kopmalar yaşamasına sebep oluyor. Yine de muhalefetteki karışıklıklar ve bazı güvenlik politikaları nedeniyle iktidardan tamamen kopmayan bir seçmen kitlesi var.”

Doç. Dr. Derya Kömürcü ise gençlerin, kadınların ve emeklilerin farklı nedenlerle iktidarı cezalandırdığını belirterek şunları söyledi: “Gençlerin tepkisi özgürlük ve yaşam tarzıyla ilgiliyken, emeklilerdeki temel neden ekonomik sıkıntı. Kadınlar açısından ise ikili bir tablo var. Kentli, eğitimli ve çalışan kadınlar net şekilde CHP’yi destekliyor. Ancak ev kadınları arasında iktidar partisinin desteği güçlü şekilde sürüyor; bu kesimde belirgin bir kırılma yok. Eğitimli kadınlar ise hem yaşam tarzı hem özgürlük hem de ekonomik kaygılar nedeniyle iktidara destek vermiyor.”

∗∗∗

GENÇLER AKP’YE ÇOK UZAK

Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan ise emeklilerin ekonomik kayıplarının iktidara desteği erittiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Emekliler, AKP iktidarından önce de hatta AKP’nin 2016-2017’ye kadarki döneminde de maaşlarıyla bugünkü maaşları arasında büyük bir uçurum yaşadı. Eskiden maaşlarının yaklaşık dörtte üçünü alabilirken, bugün yarısını bile alamıyorlar. En düşük emekli aylığı asgari ücretin bile altında, 16 bin 800 lira seviyesinde. Hak kayıpları her yıl arttı ve elbette bu ekonomik kayıp emeklileri çok derinden etkiledi. 2023 seçimlerine giderken hemen hemen bütün kesimlere taban aylığı yükseltme anlamında seçim öncesi bazı iyileştirmeler yapmışlardı. Ama reel olarak her gün geriye giden bir ücret var emeklilerde. Ondan ötürü de müthiş bir öfke birikti. Böylece artık emekliler geçinmekte en zorlanan kesim haline geldi. Bu sebeple emeklilerin 2023 seçimlerinden başlayarak 2024 yerel seçimlerinde ve şu anda yapılan araştırmalarda da AKP’ye desteklerinin düşmesi çok doğal. Bunda şöyle bir durum da var tabii. Daha önce bu emekliler dediğimiz seçmen grubundan en çok oy alan parti AKP idi. Ancak şu anda baktığımızda CHP desteği neredeyse AKP’nin iki katına çıkmış durumda. Bu da tamamen iktidarın ücret politikasından kaynaklanan bir şey. Geçmişte yüzde 50’lere ulaşan AKP oyu bugün yüzde 29-30 bandında, bu kaybın en az 6-7 puanı emeklilerden geliyor.”

Turan, genç seçmenlere ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Gençler yalnızca bu dönemde değil, genel olarak da mevcut statükodan farklı oy kullanma eğilimindeydiler. Ancak son dönemde bu eğilim çok arttı. Çünkü yaptığımız araştırmalarda gençlerin önemli bir kısmı Türkiye’de bir gelecek görmediğini söylüyor. Hatta ‘Kaybedecek bir şeyimiz yok ama artık bu ülkede kazanacak bir şeyimiz de yok’ diyorlar. Hukuksuzluklar, adaletsizlikler, diploma yolsuzluğu, iktidarın mülakatı kaldırma sözünü tutmaması gibi gelişmeler de gençlerin bütün umutlarını silmiş süpürmüş durumda. Bu nedenle mevcut iktidara en sert tepkiyi gösteren kesim gençler. Geçmişte de AKP gençleşme grubundan, zaten toplam aldığı oyun daha altında alırdı ama bu dönem çok çok daha altında aldı. Bizim bazı yaptığımız araştırmalarda genç seçmen grubunda AKP ikinci parti bile değil. Yani CHP açık ara birinci parti ama bazı araştırmalarda, DEM Parti'nin de, İyi Parti'nin de gerisinde görünüyor. Genç seçmen grubunda. Bunların hepsi anlaşılabilir şeyler. Dediğim gibi o oy kaybının nedenlerinden biri o. Yeni oy vermeye başlayanlarda ilk defa oy kullanacak olanlarda da durum çok farklı değil, hani genç yaş grubunda ama iktidarın zaten toplumsal desteğinin düşmesinin nedenleri de bunlar. Anlattığım sebeplerden dolayı bu gruplar çok net bir tepki gösteriyor. Seçim dönemine girildiğinde bu tablo ne kadar değişir bilinmez ama trend, bu gruplarda ciddi bir erime olduğunu gösteriyor.”

ÖFKE ÖRGÜTLENMELİ

Seçmenlerin iktidardan uzaklaşmasının muhalefete yönelim anlamına gelip gelmediğine dair soruyu Turan şöyle yanıtladı: “Seçmen gruplarında ilk önce bir vazgeçme oluyor. Ancak bu kitle hemen muhalefete yönelmiyor; bir kısmı protesto ya da kararsız seçmen grubuna dahil oluyor. Yani muhalefet de iktidara karşı olan bu öfkeyi veya bu tepkiyi yeterince örgütleyebilmiş durumda değil. Bu noktada muhalefetin yapması gereken iki şey var: Öncelikle demokratik muhalefet bloku dediğimiz bloku oluşturmak. Bu çok önemli. Bu blokun içerisine merkez sağdan merkez sola, sol sosyalist siyasi oluşumlara, STK'lere kadar hepsi dahil edilmeli. Birinci yapılması gereken bu bloku örgütlemek. İkincisi de bu sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı ülkeden umudunu kesmiş, gelecekten umudunu kesmiş kitlelerine hayal kurdurmayı becerebilmesi gerekiyor.”