Rejimin maskesini direnenler düşürüyor

Politika Servisi

Ülkenin yakıcı sorunlarına çözüm bulamayan, halka anlatacak hiçbir hikayesi kalmayan Saray yönetimi kurucu bir rejim inşa etmeye çalışıyor. Sırtını ABD ve Trump’a dayayan, Ortadoğu’nun yeni dizaynında rol kapmaya çalışan iktidar, çözüm süreciyle birlikte Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın da dışarıdan desteklediği bir ittifak modelini kendi “yerli ve milli” projesiymiş gibi halka anlatıyor. “Malazgirt ve Kudüs Ruhu” dedikleri Türk, Kürt, Arap ittifakı olarak sunulan ve Türkiye’yi batıdan koparıp yüzünü tamamen Ortadoğu’ya çevirmeye çalışan bu modelde emek, barış, özgürlük, insan hakları, doğa, kadın, laiklik yok.

Ümmetçi, mezhepçi, etnik temellere dayalı bu anlatı, yeni Osmanlıcı politikalarla milyonların üzerine giydirilmek isteniyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın İzmir ziyaretinde ‘Osmanlı’nın millet sistemi’nin Türkiye için en uygun model olduğunu savunması da kurulmak istenen yapının adeta itirafı olmuştu. Tüm bu hamleleri büyük bir proje olarak sunan, kamuoyunda yalnızca bu politikaların konuşulmasını isteyen iktidar, başka türlü ayakta kalamayacağını biliyor ve ömrünü ancak bu politikalarla uzatabileceğini düşünüyor.

YAKICI SORUNLAR KONUŞULMASIN

Hemen her kamuoyu yoklamasında ülkenin en büyük sorunu ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısı olmasına rağmen Saray ittifakı başka gündemlerin konuşulmasını istiyor. Ülkenin bir yanında yalancı bahar havası estirilirken diğer yanında belediye başkanları tutuklanıyor. 19 Mart operasyonlarının üzerinden 4 aydan fazla zaman geçmesine rağmen iddianame bile hazırlanmamışken, sağlık sorunları olan belediye başkanları dahi serbest bırakılmıyor. Belediyelere kayyum atanırken ses çıkaran, itiraz eden, hakkını arayan yurttaşlar, mesleğini yapan gazeteciler cezaevine atılıyor.

Halkın can alıcı sorunlarına rağmen Meclis rant ve talan için mesai harcıyor. Zeytinlik alanlarının madenciliğe açılmasına ve ÇED süreçleri tamamlanmadan madenciliğe başlanmasına olanak sağlayan düzenlemeler apar topar Meclis’ten geçiyor. Yüksek enflasyon ve giderek derinleşen yoksulluğa rağmen asgari ücrete ara zam talebi konuşulmuyor. Emekliler sefalet ücretleriyle yaşamaya mecbur bırakılırken kamu emekçilerinin talepleri görmezden geliniyor.

Erdoğan ve Bahçeli ülkenin şaha kalktığı masallarını ağızlarına pelesenk ederken, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan iktidar azınlık desteğiyle rejimi kalıcı hale getirmek istiyor. Seçimlerin formaliteden yapıldığı, sandığın göstermelik kurulduğu, muhalefetin tümüyle susturulduğu bir rejim inşa etmeye çalışan iktidarın karşısında başka bir Türkiye için itiraz eden milyonlar var.

OYUNUN KARŞISINDA DİRENENLER VAR

19 Mart darbesiyle birlikte barikatları aşan üniversite öğrencileri, Saraçhane’de bir araya gelen milyonlar, ülke geneline yayılan boykot, öğretmenlerine sahip çıkan liseliler, traktörleriyle yol kesen çiftçiler, Karadeniz’de Ege’de ağacına, suyuna, doğasına sahip çıkan yaşam savunucuları, laikliğe sahip çıkan veliler, Yozgat’tan Trabzon’a, Konya’dan Bayburt’a sokaklara dökülen ve hukuksuzluklara ses çıkaran halk, kurgulanan oyunun farkında.

Dün Artvin’in Şavşat ilçesinde SOL Parti’nin düzenlediği “Emek, insan ve doğa” temalı miting de coşkusu ve kitleselliğinin yanında rejime karşı emek, özgürlük, doğa, barış, antiemperyalizm, laiklik gibi talepleri bir bütün olarak savunması bakımından dikkat çekti. Mitinge katılan yüzlerce yurttaş hep bir ağızdan rejime karşı ortak mücadeleyi büyüteceklerinin mesajını verdi. Sırtını emperyalistlere dayayarak, etnik, ümmetçi ve mezhepçi politikalara sığınarak ayakta kalmaya çalışan Saray yönetiminin karşısında duranlar, rejimin kurduğu tüm oyunları bozacak en büyük güç olarak ortada duruyor.