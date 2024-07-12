Rejimin meşruiyeti tartışılmasın istiyorlar

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan, Meclis’te gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tek adam rejiminin parlamentoyu, büyük sermayenin darphanesi olarak gördüğünü belirten Gaziantep Milletvekili Karaca, geniş kesimlerin tartışması gereken konuların Meclis’ten üstün körü bir şekilde geçirildiğini söyledi.

Parlamento gündemine getirilen konuların bir saat öncesinde vekillere ulaştığını belirten Karaca, “Tartışmaların niteliğine ilişkin bilgi sahibi olmadan oylama için el kaldırılan bir durumu şaşırtıcı değil ancak zavallıca buluyoruz” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre, sol örgütlerin birlikte hareket edemediğine yönelik eleştirilere dair soruyu yanıtlayan İskender Bayhan ise şöyle konuştu: “Siz bir araya gelemezken işçilerin yan yana gelmesi nasıl olacak derseniz, geçmiş birikimlerimiz açısından bakacak olursak, işçi hareketi birleştikçe bizim bir araya gelme konusunda duyduğumuz ihtiyaç daha da artacaktır. Bunun da panzehiri işçi ve emekçilerin mücadelesidir.”

Erken seçimlere yönelik soruya Bayhan’ın yanıtı ise şu şekilde oldu: “CHP yönetiminin bu iki buçuk yıl formülü bence tehlikeli bir formül. Bir bilek güreşi, meydan okuma ki bence bu burjuva siyasetin en büyük hastalığıdır. Aslına bakarsanız biz erken seçim sakızı çiğneyen bir egemen siyasetle yüz yüze kaldık. Bundan sonra da onunla devam etmek normalleşme, yumuşama, Türkiye ittifakı, koalisyonu diye çıktı. Burada Erdoğan’ın en çok çekindiği şey rejimin meşruiyetinin tartışılmamasıdır. İkincisi de Erdoğan-Şimşek programının tartışılmamasıdır”