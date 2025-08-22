Rejimin ömrü mücadeleye bağlı

Politika Servisi

Uzun zamandır toplumun geniş kesimlerinde rıza üretemediğini gören Saray rejimi azınlığın desteğiyle ayakta kalmaya, ülkeyi yargı sopası, baskı, tehdit ve gözdağı ile yönetmeye çalışıyor. Bir yanda rejimin yarattığı tüm kirli ilişkiler ağı ortalığa saçılırken diğer yandan rejimin yıkılmasını önlemek için tüm kozlar masaya sürülüyor.

Ülkenin en yukarısından en aşağısına doğru yayılan çürümenin en net fotoğrafı son 10 gün içerisinde ortaya çıktı. E-Devlet’ten üretilmiş sahte diplomalarla kamu kurumlarına yerleşenlerden, yargı içerisinde kurulan borsaya, futbolcu transferlerine benzeyen iktidara Muhalefetin elindeki belediyelere yönelik devam eden operasyonlar ise adaleti bütünüyle ortadan kaldırırken yargıyı da tamamıyla Saray’ın sopası haline getirdi. Bu tablo içerisinde yaşanan güç savaşları, ortaya çıkan klikler, skandalları fırsata çevirmeyi bekleyen iktidar içi odaklar ise yaratılan sistemin asli unsurları. Bugün açığa çıkan her bir skandala münferit olaylar gibi yaklaşan tek adam rejimi, bütün bu başlıkları birbirinden farklı gibi göstermeye çalışsa da aslında tüm hikaye ortak. Ülkeyi uçurumun eşiğine getiren AKP-MHP iktidarının tüm yatırımı rejimin ömrünü uzatmak üzerine.

Yaşanan her yeni skandal halkın nezdinde rejimin meşruiyetini biraz daha tüketiyor. Sadece son dönem yaşananlar bile tüm bu olayların kaynağının Saray’a dayandığını ortaya koyuyor. Tüm bu hukuksuzlar, çürüme, skandallar, ekonomik kriz emekçiye dayatılan sefalet ücreti, eğitimden sağlığa, bürokrasiden yargıya uzanan krizler mevcut rejime olan desteği en dibe çekti. AKP ve MHP iktidarı kamuoyu yoklamalarına da yansıdığı üzere toplumsal desteğini her geçen gün yitirirken rejimin mevcut durumda ömrünü ne kadar uzatabileceği karşısına çıkacak toplumsal muhalefetin direncine bağlı. Ülkenin hemen her yerinde rejime karşı irili ufaklı eylemler yapılıyor. Yaşam savunucuları, kamu emekçileri, ataması yapılmayan öğretmenler, İBB operasyonlarına tepki gösteren milyonların ortak noktası iktidara karşı çıkmaları. Tel tel dökülen rejimi durduracak olan irade ise toplumun farklı kesimlerinde ortaya çıkan itirazların birleşik bir mücadeleye dönüşmesinde yatıyor.

Ülkeyi uçuruma sürükleyen rejimin son birkaç haftada karıştığı skandalları hatırlayalım:

İBB BORSASI

Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin İBB dosyasından tutuklu Murat Kapki’den tahliyesine karşılık 2 milyon dolar istediğinin ortaya çıkmasıyla açığa çıktı. CHP Lideri Özgür Özel’in İBB Borsası olarak tanımladığı skandalın ardından Avukat Birinci kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, Birinci ise partisinden istifa etti.

Aziz İhsan Aktaş’a suikast düzenleneceği iddiasıyla yapılan çete operasyonunda Semra Ilık adlı avukat da tutuklandı. Halk TV’den Bahadır Özgür, Semra Ilık’ın profilini kaleme aldı. Ilık’ın savunma sanayinden helikopter taksiye kadar farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bulunuyor. AKP’lilerle de yakın temas içinde bulunan Ilık’ın yandaş yazar Cem Küçük’le fotoğrafı ortaya çıktı.

BAHÇELİ’DEN DESTEK

Suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yla birlikte MHP Lideri Bahçeli’ye yaptığı ziyaretle bilinen Selahattin Yılmaz, önceki gün 10 kişiyle birlikte suç örgütü soruşturmasında tutuklandı. 17 Ağustos’ta Sabah gazetesi ‘İtirafçı (Aziz İhsan) Aktaş’ı öldürün emri’ başlıklı manşetle çıktı, haberde “Fatih Keleş’in avukatı aracılığıyla suç örgütü ile irtibata geçerek Aktaş için ‘öldürün’ talimatı verdiği öğrenildi” iddiası ortaya atıldı

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın aracılık ettiği öne sürüldü.

Aydın Şafak Gazetesi’ndeki habere göre Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişinde aracılık yapan Mehmet Ağar olduğunu öne sürdü.

Söz konusu iddiaya göre 2011 yılında Aydın’ın Yenipazar ilçe cezaevinde bulunan Mehmet Ağar’ın ailesine Aydın’da ev tutabilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını Özlem Çerçioğlu üstlendi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında ‘her taraftan sıkışan’ Özlem Çerçioğlu’nun Mehmet Ağar ile iletişime geçtiği, Ağar’ın da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı olduğu öne sürüldü.

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Mehmet Ağar, ise aracılık iddialarını reddetti.

Ağar, Özlem Çerçioğlu’nun biri tek başına diğeri de eşiyle birlikte olmak üzere kendisini cezaevindeyken iki kere ziyaret ettiğini söyledi.

Ağar, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç alakası yok tam hayal mahsulü. Özlem Hanım’ın cezaevi ziyareti hariç geri kalan her şey tümüyle yalan. Ayrıca bir kere kendisi bir kere de eşiyle beni ziyaret etti. Biz köşemizde siyaset dışında duruyoruz.”

SAHTE DİPLOMA

e-imza sahteciliği kullanılarak yürütülen büyük bir dolandırıcılık ağı gerçek olmayan diplomalar temin eden kişilere öğretmen, mühendis, eczacı gibi çeşitli meslek gruplarından sahte belgeler teslim etti. Soruşturma kapsamında, sahte diplomalarla profesör ve doçent unvanı almış yaklaşık 400 akademisyenin bulunduğu öne sürüldü. Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece elde etti. Soruşturmada adı geçen bir çete üyesi de Cumhuriyet’e yaptığı konuşmada sahte belgelerin sistem tarafından onaylandığını da iddia etti. Sahte e-imza ve sahte pasaportla ile ortaya çıkan diğer usulsüzlükler de kamuoyunun yoğun tepkisini çekti.

LGS SKANDALI

Liseye Geçiş Sınavı’nı esnasında bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğunun ortaya çıkması da son dönemler ortaya çıkan skandallardan biriydi. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görüldü. Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50’de sona erdi. Sınav süreci bitmeden sadece kitapçık değil, soruların cevap anahtarları da grup içinde dolaşıma sokuldu. Skandalın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şaibe iddialarına ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta ise bir gözetmen öğretmenin kurallara aykırı olarak soru kitapçığının fotoğrafını çektiğini kabul etti.

Ülke yaz boyunca Antalya’dan Karabük’e, Mersin’den Bursa’ya Uşak’tan İzmir’e, Çanakkale’den Balıkesir’e yangınlara esir oldu. Yangınlarda 10’un üzerinde insan hayatını kaybetti. Liyakatsiz atamalar, personel eksiklikleri, yangın söndürme uçaklarının satışa çıkartılması, ekipman yetersizliği gibi bir düzine ihmal faciayı büyüttü. Rejimin aktörleri yangınlarla mücadelede kendilerini öve öve bitiremezken tepkiler görmezden gelindi.

ASKER ÖLÜMLERI

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitiminde bulunan ve yüksek ateş şikâyetiyle tedavi altına alınan erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Erlerin neden uzun süre güneş altında bekletildiği, birlikte içe suyunun neden yetersiz olduğu, rahatsızlanan askerlere müdahalenin gecikip gecikmediği gibi sorular yanıtsız kaldı. 6 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki dağlık alanda bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalan ve 12 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan skandalda da yaşanan ihmaller ortaya çıkartılmadı.