Rejimin saldırılarında yeni halka Ankara

Saray rejiminin muhalefetsiz bir ülke kurma hamleleri son hız sürüyor. 19 Mart’tan bu yana gerçekleşen operasyonlarla beraber CHP’yi siyaset sahnesinin dışına itmek isteyen rejim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına oturttu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ABB'nin konser harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığından soruşturma izin talebi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, harcamalarda usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

ÇORBA SORUŞTURMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalara dâhil edildi.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bakanlığın izin kararının ardından sosyal medya açıklama yapan Yavaş kararın çifte standart olduğunu söyledi. Yavaş, "Konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

Soruşturma iznine CHP'den ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut, “Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel teslim edenlere, dinazorlara ve israf projelerine yüzlerce milyon dolar harcayanlara yıllardır dokunulmazken; dürüstlüğü, temiz siyaseti ve halkçı belediyeciliğiyle örnek olan Mansur Başkan hedef alınıyor. Başka kapıya! Bu kumaş leke tutmaz!" dedi.

İTİBAR SUİKASTI

Soruşturma iznine ilişkin konuşan CHP Lideri Özgür Özel de “Sandıktan korkan kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye bir kol kuran biriyle muhatabız. Bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşıda aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında belediyenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

***

MUHALEFETTEN TRT YÜRÜYÜŞÜ

CHP, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili görülecek olan davanın canlı yayınlanması talebiyle TRT'nin İstanbul'da bulunan binasına doğru dün yürüyüşe geçti. Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına doğru yürüyüşe geçen CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT'ye çağrısını yineledi. Yürüyüşte, “Mahkemeleri Canlı Yayınlayın”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” ve “Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın da olduğu çok sayıda yurttaş, polisler tarafından engellendi.

İKTİDAR AZINLIĞINA SESLENİYORUZ

CHP'li Umut Akdoğan eylemdeki kitleye ve polislere seslenerek "Yapılması gereken sadece AKP propagandası yapan TRT'yi protesto etmek için yürümektir" ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Buradan Ankara'nın azınlık iktidarına seslenmek istiyorum. Cesaretiniz varsa karşımıza çıkın” dedi.

***

BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ

CHP’nin 81 ilde gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisi Zonguldak’ta yapıldı. Madenci Anıtı önündeki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer katılırken, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup da okundu.

Mektubunda Zonguldak’ı “emeğin ve alın terinin kenti” olarak nitelendiren İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianameyi “siyasi bir tasfiye girişimi” olarak değerlendirdi.

EKONOMİ VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Zonguldak’ın yıllar içinde ekonomik kayıplar yaşadığını ifade eti. Özel, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki işçi sayısının önceki dönemlere kıyasla büyük oranda azaldığını söyledi. Kentte genç işsizliğinin yüksek seviyelere ulaştığını dile getiren Özel, konut ve kira artışlarının da yaşam maliyetini ağırlaştırdığını belirtti.

ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Özel, CHP’li belediyelerin Zonguldak’ta yürüttüğü projelere de değindi. Halk Ekmek, Kent Lokantası, Emekli Kıraathanesi, okuma salonları ve sosyal destek hizmetlerini örnek gösterdi.

YARGI SÜREÇLERİNE TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı çeteler ve mafya üzerinden hedef alan Özel, “Ali Yerlikaya AKP'nin kara düzeninin İçişleri Bakanı, işgalci çetelerin koruyucusudur” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan polis baskınını hatırlatarak, hukuk süreçlerinin siyasi amaçlı kullanıldığını ileri sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iddianameyi “delilsiz ve şişirilmiş” olarak nitelendiren Özel, partiye yönelik olası kapatma girişimlerine karşı da sert ifadeler kullandı.

CHP’LİLERİN SUÇU OLSUN

Yavaş hakkında açılan soruşturma iznine dair konuşan Özel, “Ankara'da Ankaralılar çıktı, ODTÜ'lüler çıktı. O günlerde büyük yağmur yağdı. Mansur Başkan demiş ki oraya battaniye yollayın. Üşümesin çocuklar. Sıcak çorba içsinler. Eğer o suçsa Mansur Başkanı'n suçu, olsun bütün CHP’lilerin suçu” diye konuştu.

KÜÇÜMSEMEK OLUR

Komisyonun İmralı’ya gitmesine ilişkin de konuşan Özel, şu ifadelere yer verdi: CHP’nin tutumunun Kürt seçmenle arasını açıp açmayacağı da elbette tartışılmayı hak eden bir konudur. Hemen ilk anda yapılan ‘CHP İmralı’ya gitmedi, Kürtleri kaybetti’ yorumlarının iyi niyetli eleştiriler olduğunu söylemek zor. Bunun cevabı devamında yürütülecek politikanın gücünde aranabilir. Halkın büyük çoğunluğu yoksulluğa sürüklenmiş, borçlandırılmış, geleceksizleştirilmiş, hukuku, özgürlükleri tırpanlamış, çocuğunun, torununun yarınından endişe eder hale gelerek kronik kaygı sahibi olmuşken, herhalde Kürt yurttaşların siyasi tercihlerini yaparken tek odaklanacağı konu İmralı ziyareti olmayacaktır. Böylesi bir bakış açısı, bu ülkenin her şeyiyle ayrılmaz bir parçası ve en politik kesimlerinden biri olan Kürt halkını fazlasıyla küçümsemek olur. Dolayısıyla İmralı heyetine üye vermeme kararı, Kürt yurttaşların bir bölümünde olumsuz karşılık bulmuşsa bile, bu CHP açısından telafi edilmeyecek bir kayıp olarak görülemez. Ne sözümüzden döneriz ne başladığımız işi yarım bırakırız ne de birilerinin peşine takılıp vagon gibi Tayyip Bey ne diyorsa onun peşine gideriz. Gidene de saygımız var."