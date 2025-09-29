Rejimin siyasi tutsakları

Yirmi üç yıl önce ‘yasakları bitirme’ vaadiyle iktidara gelen AKP, iktidarları döneminde basın ve ifade özgürlüğü adım adım yok edildi. AKP'ye muhalif ve rakip olan herkes bir bir gözaltına alındı, cezaevlerine atıldı.

Son olarak YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. TELE 1 yöneticileri ise bir bant yazısı yüzünden başlatılan soruşturmada adli kontrolle serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı’nın “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine sanatçı Mabel Matiz hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Popüler müzik grubu Manifest de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Baskının arttığı son yıllarda cezaevleri siyasetçisinden, gazetecisine, avukatına, sanatçısına ve yurttaşına kadar yüzlerce kişiyle doldu taştı. Tutuklu bulunan isimlerden bazıları şöyle:

• Gezi tutukluları: Osman Kavala 2890, Can Atalay 1255 Tayfun Kahraman 1255, Mine Özerden 1255, Çiğdem Mater 1255 gündür tutuklu.

• Siyasetçiler: Selahattin Demirtaş 3251, Figen Yüksekdağ 3251, Prof. Dr. Ahmet Özer 335, Rıza Akpolat 255, Alaattin Köseler 214, Ekrem İmamoğlu 192, Mehmet Murat Çalık 192, Resul Emrah Şahan 189, Aykut Erdoğdu 121, Hakan Bahçetepe 117, Utku Caner Çaykara 117, Hasan Akgün 117, Tunç Soyer 88, Muhittin Böcek 87, Zeydan Karalar 83, İnan Güney 42 gündür tutuklu.

• Gazeteciler: Ercüment Akdeniz 219, Furkan Karabay 137, Fatih Altaylı 99 gündür tutuklu.

• Avukatlar: Av. Selçuk Kozağaçlı 2877, Av. Mehmet Pehlivan 101, Av. Atilla Özen 12 günder özgürlüklerinden mahrum.

• Diğer: Ayşe Barım 247, Basel 82, Karikatürist Doğan Pehlevan 89, CHP İstanbul İl Binası’nda kayyumu eleştiren Nur Betül Aras, Abdullah Esin, Ömer Faruk Mangaltepe 20 gündür tutsak.