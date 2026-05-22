Rejimin son manevrası ‘butlan’

Politika Servisi

Sandıktan umudunu kesen, kitlelerin rızasını alamayan iktidarın bir süredir elinde koz olarak beklettiği son hamlesi mutlak butlan düğmesine bazdı. Sosyal medya hesabından önceki gün 3 buçuk dakikalık bir video paylaşan CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yaptığı “arınma” çağrısı, “mutlak butlan” için iktidara “hazırım” mesajı olarak yorumlanmıştı. CHP davasında verilen mutlak butlan kararının ardından TGRT Haber’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun" dedi. Ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.”

Tüm yığınağını bir kez daha seçim kazanmak üzerine yapan, muhalefeti parçalayarak etkisiz hale getirmek isteyen Saray yönetimi yeni bir manevraya soyundu. Bir yanda yargı sopasıyla muhalefetin elindeki belediyelere yönelik operasyonlar sürerken diğer yandan CHP’yi kontrollü muhalefet çizgisine çekmek için düğmeye basıldı. Başta CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı milletvekillerinin iktidarın manevrasına payanda olması tabanda büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı, Saray yönetiminin elini rahatlattı.

PARTİNİN HUKUKU BİZE EMANAETTİR

Sabah saatlerinde Gazete Pencere’ye konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videodaki ifadeleri hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ben Kemal Bey’le devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey’in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet" demişti.

"Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum" diyen Özel, "Saray’dan medet umanlara sarayın mermeri olmak yerine toprak ol çiçekler açsın diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu’na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı’na meydan okumuyorum orada. Ben orada Akın Gürlek’e yani Aktoroslar Çetesi’yle Butlan İttifakı’na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde Kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE KARŞI KOYACAĞIZ