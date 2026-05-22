Rejimin son manevrası ‘butlan’
İktidarının ömrünü uzatmak adına her tuşa basan Saray yönetiminin son manevrası “mutlak butlan” oldu. Muhalefeti etkisiz hale getirmek isteyen AKP iktidarı CHP’yi bölmek için kolları sıvarken eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve bazı vekiller, rejimin hamlelerine teşne oldu.
Politika Servisi
Sandıktan umudunu kesen, kitlelerin rızasını alamayan iktidarın bir süredir elinde koz olarak beklettiği son hamlesi mutlak butlan düğmesine bazdı. Sosyal medya hesabından önceki gün 3 buçuk dakikalık bir video paylaşan CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yaptığı “arınma” çağrısı, “mutlak butlan” için iktidara “hazırım” mesajı olarak yorumlanmıştı. CHP davasında verilen mutlak butlan kararının ardından TGRT Haber’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun" dedi. Ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.”
Tüm yığınağını bir kez daha seçim kazanmak üzerine yapan, muhalefeti parçalayarak etkisiz hale getirmek isteyen Saray yönetimi yeni bir manevraya soyundu. Bir yanda yargı sopasıyla muhalefetin elindeki belediyelere yönelik operasyonlar sürerken diğer yandan CHP’yi kontrollü muhalefet çizgisine çekmek için düğmeye basıldı. Başta CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı milletvekillerinin iktidarın manevrasına payanda olması tabanda büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı, Saray yönetiminin elini rahatlattı.
PARTİNİN HUKUKU BİZE EMANAETTİR
Sabah saatlerinde Gazete Pencere’ye konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videodaki ifadeleri hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ben Kemal Bey’le devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı vardır. Ama onların hukuku bana emanet. Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey’in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet" demişti.
"Ben yaptığım açıklamada Saray’dan medet umanları kastediyorum" diyen Özel, "Saray’dan medet umanlara sarayın mermeri olmak yerine toprak ol çiçekler açsın diyorum. Bu sarayda mermer olana söylenen bir laf. Kemal Kılıçdaroğlu’na söylenen bir laf değil. Grup toplantısında dakikalarca alkışlandı, 81 il başkanı arkasında durdu. Ben orada bir ittifaka meydan okudum. Cumhur İttifakı’na meydan okumuyorum orada. Ben orada Akın Gürlek’e yani Aktoroslar Çetesi’yle Butlan İttifakı’na meydan okuyorum. 19 Mart darbecileriyle parti içinde Kurultay sonucunu hazmedemeyenlerin ittifakına meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE KARŞI KOYACAĞIZ
- SOL Parti: Bu bir parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele edeceğiz.
- EMEP Genel Başkanı Seyit Arslan: Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez. Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız
- KESK: Yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabalarına, irade gasplarına ve antidemokratik müdahalelere karşı demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır.
- TİP: İlan ediyoruz. Bu karara ve Saray’ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray’ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız."
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız.
- TKP: Siyasi partiler ve seçim kanununun toptan tasfiyesi anlamına gelen bu hukuksuzluğu tanımıyoruz.
- DEM Parti: CHP’ye mutlak butlan kararı, hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının bir parçasıdır.