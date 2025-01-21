Rejimin stratejisi: Giyotin ve havuç

İktidar, anayasa gereği bir kez daha aday olmaması gereken Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçtirmek için dört bir koldan bastırıyor. Erdoğan’ı Saray’da tutmak için uzun bir süredir hummalı bir yol temizliğine girişen rejim, muhalefeti sindirmek, korkutmak ve teslim almak için çifte strateji devreye sokmuş durumda.

CHP’YE YARGI SOPASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ı gözaltına aldı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İki soruşturmanın gerekçesi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşım ve sözler. Aydın ve İmamoğlu’na "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

AYDIN EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Gençlik Kolları Başkanı Aydın, dün sabah saatlerinde "Seyyar giyotin: Akın Gürlek" paylaşımı nedeniyle evinden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Aydın’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınması tepki çekerken savcılık bunun gözaltı değil ifadeye çağrılma olduğunu ileri sürdü.

BİR SORUŞTURMA DA EKREM İMAMOĞLU'NA

Katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında da re'sen soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu konuşmasında Gürlek'e seslenerek, "Sanmasınlar ki bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ın evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" demişti.

İBB Başkanı panelde bağımlı yargıyı şu sözlerle eleştirmişti: “Kendi içinde bile adalet sağlayamayan bir yapı bize acı faturayı sunmakta. Yargının siyasallaşması insan hayatını da devletin varlığını da tehlikeye atmakta. Yargıyı iktidarın bir parçası haline getirirseniz ortada adalet kalmaz. Bağımsız yargı can çekişmektedir. Yargının siyasallaşması bir kavram değil bu ülkede yaşamın ta kendisidir. Bu millet sizi bu tarihten silip atacak. Ahmak davasından bugüne geldiğimizde Esenyurt'ta yaşadığımız garabet. Ahmet Özer, Rıza Akpolat... ”

İmamoğlu, soruşturmaya dair yaptığı ilk açıklamada, "Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim, etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Öte yandan bu sözleri sosyal medyadan paylaşanlar hakkında da soruşturma açıldı.

BAKAN TUNÇ’TAN SORUŞTURMAYA DESTEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasına ilişkin "Gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, “Gelecekseniz bize gelin. Bir paylaşımdan ötürü sabah saatlerine geliyorlar. Şafak operasyonları tekrar başladı bu ülkede” ifadelerini kullandı.

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada ise, "Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum” diye konuştu.

GETİR SANDIĞI ADAYIMIZ HAZIR

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek ''Millet ne diyorsa o olsun, hodri meydan, benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyi ile seçime hazır, adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orda Akın Gürlek kurtaramaz'' ifadelerini kullandı. Özel daha sonra, "CHP seçime hazır, adayımız hazır" çıkışına ilişkin "Aday bir kişinin karar vereceği bir durum değildir" dedi.

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GÜRLEK’İN İCRAATLARI

Geçen yıl İstanbul Başsavcılığına getirilen Akın Gürlek, daha önce İstanbul'da mahkemede başkanı olarak görev yaptığı dönemde birçok tartışmalı karara imza attı.

Gürlek'in başkanlığını yaptığı mahkemelerin verdiği hapis cezaları ile Selahattin Demirtaş ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale geldi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2018 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gürlek, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) eski Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın arasında bulunduğu 20 avukatın yargılandığı davada da görev yaptı. Sanıkların tahliyesine karar veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi görevden alındı, yerine atanan Akın Gürlek kararları hapis cezasına çevirdi.

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’yu "Gülen yapılanmasına bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin de hapis cezası aldı.

Akın Gürlek'in tartışmalı kararlarından biri de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'ye direnmesiydi. Buna rağmen HSK, 29 Haziran 2021 tarihinde Akın Gürlek'i birinci sınıf hakimliğe yükseltti.