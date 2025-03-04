Rejimin varlığı demokrasiye engel

Politika Servisi

Siyasetin gündemi PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısına çevrildi. Ortadoğu merkezli başlayan sürecin geldiği aşama ‘barış’ adına olumlansa da Saray rejiminin varlığı sürece ilişkin kaygıları da uyarıları da beraberinde getiriyor.

Rejim, süreci kendisinin ayakta kalması için bir çıkış kapısı olarak görürken bundan sonraki aşamaların ne olacağı da belirsizliğini koruyor.

Öcalan’ın çağrısı sonrasında sık sık demokratikleşme vurgularının yapıldığı açıklamalarda var olan çelişkiler de belirsizliği artıran faktörler. Bu zamana kadar muhalefete yönelik baskılarını gün be gün artıran iktidar bloku yaşananlar karşısında da sık sık ‘pazarlık yok, aksi halde demir yumruk hazırda’ mesajı vermeye devam ediyor.

METNE EKLENMEYEN HAYATA NASIL GEÇECEK?

Öte yandan İmralı heyeti içerisinde yer alan Ahmet Türk’ün Öcalan’ın ilettiği nota dair açıklamalarda bulundu. Halk TV’ye konuşan Türk, metne eklenmeyen notu devlet görevlileri mi’ sorusana “Başka kim olacak” yanıtını verdi. Türk görüşmeye dair "Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. ‘Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum’ dedi" ifadelerini kullandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisinin Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Erdoğan’a üçüncü dönemin kapısını açacak bir anayasa değişikliği önünüze gelirse DEM Parti yönetimi olarak pozisyonunuzu bize netleştirebilir misiniz?" sorusuna Doğan, şu yanıtı verdi: "Anti demokratik uygulamalara karşı en geniş çeperde yan yana gelişleri destekleyip rejimin demokratikleşmesi için yapılması gerekenleri yalnızca hatırlatan değil, bu konuda mücadele veren siyasi partiyiz biz. Biz geçmiş parlamenter sistem için de eleştirileri olan bir partiyiz. Parlamenter sistem, eğer Türkiye’deki dertlere deva olsaydı muhalefet bloku güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında bir metinle kamuoyunun karşısına çıkmazdı herhalde. Demek ki parlamenter sistem de Türkiye’de bazı sorunları çözemedi. Bu açık, ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin ne sorduğunuz soruların içeriğine ilişkin bir gündem var şu anda, ne böyle bir tartışma konusu...

Olmayan bir gündemle ilgili MYK’miz adına konuşamam. Türkiye’nin yeni, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı var tabii ki. Biz bir darbe anayasasının uygulanmıyor oluşuna ilişkin rahatsızlık duyan siyasi partiyiz.’’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Doğan, "Partiler arası diyalog, liderler arası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Bu diyalog ve temas memnuniyet verici. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum’’ yanıtını verdi.

İRAN KANADI DA OLUMLU YAKLAŞTI

PKK’nin İran kanadı olarak bilinen PJAK, Öcalan’ın yaptığı çağrıya ilişkin destek açıklaması yaptı. PJAK yaptığı yazılı açıklamada, Öcalan’ın çağrısının başta Kürt sorunu olmak üzere demokratik bir toplumun kurulmasında ‘‘köklü değişikliklere’’ işaret ettiği belirtildi.

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PAZARLIK DA HERHANGİ BİR ÇALIŞMA DA YOK

AKP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, “Devlet bütün bu süreçlerin karşılığında hangi tavizi verdi gibisinden konuştuklarını görüyoruz. Devletin niteliği ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık ve al-ver süreci yoktur” dedi. Çelik, CHP lideri Özgür Özel’in AYM’den, Yargıtay’dan üyeler, yüksek yargıçlar konuya dair çalıştığına yönelik açıklamaların doğru olmadığını söyledi.