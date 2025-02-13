Rejimin yanında değilsen hedefsin

Politika Servisi

Saray rejiminin muhalefetin tüm kesimlerine yönelik baskı politikalarına karşı tepkiler sürüyor. DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine karşı başlayan protestolar dün de devam etti.

Belediye önünde toplanan yurttaşlar, "Gaspa geçit yok" sloganları attı. Nöbet eylemi sürerken, Belediye Meclis üyeleri de Eş Başkan Neslihan Şedal başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AKP’li üyeler katılmadı.

İKTİDAR İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Belediye önündeki nöbette konuşan Abdullah Zeydan, "Biz halkımızın iradesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Yürütülen sürecin kumpas olduğunu çok iyi biliyoruz ve AİHM de buna karar verdi. Kumpaslarla yeniden halkın iradesine çökmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nöbette söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "Belediyemizi, irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı bu meydanı terk etmeyelim. Kendimize ve kentimize hizmet etmek için kazanacağız" diye konuştu.

HER GÜNE FARKLI SORUŞTURMA

Rejimin yargı aracılığı ile düzenlediği operasyonlar ise son sürat devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Haziran 2023'te Gezi Davası hükümlüsü Avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmemesine yönelik Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen 13 avukat hakkında soruşturma başlattı.

Avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmemesine karşı 8 Haziran 2023'te Ankara Adliyesi önünde bir grup avukat basın açıklaması yapmak istemiş ve polislerce “Başsavcılık talimatı” olduğu gerekçesiyle engellenmişti. Açıklama yapmak isteyen 13 avukat hakkında "kamu görevlisine hakaret ", "kamu görevlisine tehdit", "2911 sayılı kanuna muhalefet" ve "kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek açılan davanın tarihi de belli oldu.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Nisan saat 10.00’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan İmamoğlu hakkında 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep ediliyor. Ayrıca iddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘mağdur', Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer alırken İmamoğlu'nun "düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı" savunuldu.

CHP de 3 dosya ile Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Dosyalara ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ilk dosyanın "3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile ilgili olduğunu bildirdi. İkinci başvurunun Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisi tanınmasına ilişkin kanunun iptali için olduğunu bildiren Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalara ilişkin de Yüksek Mahkeme'ye başvuru yaptıklarını kaydetti.