Rejiminiz çökmeye mahkûmdur

Politika Servisi

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara dönük yapılan operasyonlara tepkiler sürüyor.

Önceki gün 3’üncü dalga operasyonlarda tutuklanan 27 kişinin ardından toplam sayı tutuklu sayısı 73 oldu. SOL Parti de dün Ankara’da Sakarya Caddesi’nde karara tepki gösterdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasını ise SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Pelin Bektaş okudu.

DERHAL SERBEST BIRAKIN

Bektaş, şu ifadelere yer verdi: “Saray’ın 1 Mayıs korkusu tüm İstanbul’u sarmış, 4 ilçede 49 cadde trafiğe kapatılmış, 42 bin polisle işçi-emekçilere 1 Mayıs yasaklanmak istenmiştir. İşçilere siyanürlü madenlerde, kadınlara sokak ortasında, öğrencilere KYK yurtlarında ölümü reva görüyorlar. Emeklileri açlık sınırının altında, milyonları sefalet içinde yaşamaya terk ediyorlar. Tüm bu karanlığın sorumlusu iktidar; Hilafet, şeriat bayrağı açmayı yasal Taksim’de 1 Mayıs kutlamayı emekçilere yasak ilan etmiştir. Bütün engellemelere, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerin Taksim’e yürüme iradesi kırılamamıştır. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim’e yürümek haktır. Suçlu Taksim’e yürüyerek milyonların taleplerini dillendirenler değil baskı, gözaltı ve tutuklamalarla azınlık iktidarını ayakta tutmaya çalışanlardır. Yıkılmaya mahkûm bu çürümüş iktidar ne yaparsa yapsın milyonların özgürlük ve demokrasi talebini susturamayacaktır. 1 Mayıs sonrasında gerçekleşen gözaltıların ardından aralarında iki SOL Parti üyesi arkadaşımızın da bulunduğu 77 kişi tutuklanmıştır. Hukuksuzluğunuz sizi kurtaramayacak, tek adam rejiminiz çökmeye mahkûmdur."

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de tutuklanan 5 sıra arkadaşı ve tüm siyasi tutsaklara yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “1 Mayıs’ta Taksim iradesi gösterdikleri için, İsrail’le ticaret kesilsin dedikleri için, İbrahim Kaypakkaya’yı andıkları için tutuklandılar” denildi.