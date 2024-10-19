Rejimle hesaplaşmadan halkın güveni kazanılmaz

Öncü DURMUŞ

Ülkede ciddi bir meşruiyet krizi yaşayan Saray rejimi, Anayasa değişikliği, İsrail saldırısı, çözüm süreci gibi başlıklarla yeni dönem hesaplarına girişirken yerel seçimlerde elde ettiği üstünlüğü koruyamayan Meclis muhalefeti de halkı ikna etmekten uzak bir görüntü çizmeye başladı.

Son bir hafta içerisinde yapılan araştırmalara göre halkın büyük bir çoğunluğu ne rejim ortaklarına ne de muhalefet güçlerine tam anlamıyla güvenmiyor.

HALK ‘SORUNLARI HİÇBIİR PARTI ÇÖZEMEZ’ DİYOR

Asal araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre ‘Türkiye’nin sorunlarını kim çözebilir’ sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 38’i ‘hiçbir siyasi parti çözemez’ yanıtını verdi.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 19,5’i AKP’nin çözebileceğini söylerken yüzde 17’si CHP çözer dedi. DEM Parti’yi seçenlerin oranı yüzde 3,6 olurken sorunları MHP çözer diyenler ise yüzde 2,8 oldu.

DEĞİŞİM İSTEĞİ MUHALEFETE YANSIMIYOR

Öte yandan önceki gün Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada da halkın en güvenmediği kurumlar siyasi partiler oldu.

Enstitünün bir başka çalışmasında ise yönetimde gençleşme isteği oldukça güçlü. ‘‘Türkiye’yi 65 yaş üstü yönetmeli’’’ diyenlerin oranı yalnızca %0,7 olarak çıkarken ekonominin önümüzdeki 1 yıl içinde daha iyi olacağını düşünmeyenlerin oranı %76,7 oldu. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 49,6’sı da kendini özgür hissetmiyor.

Araştırmalarda toplumun değişim isteği öne çıksa da kamuoyu araştırmalarının büyük bir çoğunluğunda halk, muhalefeti de tam anlamıyla tercih etmiyor. Yapılan anketlerde kararsızların Rejimle hesaplaşmadan halkın güveni kazanılmaz Araştırmalar halkın siyasi partilere güvenmediğini ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmada ‘‘Ülke sorunlarını hiçbir parti çözemez’’ diyenler yüzde 38’lik puanla ilk sırada yer alıyor Hal böyleyken muhalefet de toplumun onayını alamıyor. Hafızanın otoriterleşmeye karşı en büyük panzehir olduğunu söyleyen siyaset bilimciler ‘‘Rejimle hesaplaşılmadan güven kazanılmaz’’ diyor oranı git gide artarken bazı anketlerde kararsızlar ve protesto edeceklerin oranı neredeyse birinci partiyle eş değer.

Halkın büyük bir çoğunluğu rejimin karşısında yer alırken muhalefete akmayan bu değişim isteğini Ayşegül Kars Kaynar ve Siyaset Bilimciler Sezin Öney değerlendirdi.

Fotoğraf: Ayşegül Kars Kaynar

OTORİTERLEŞME ADIM ADIM GÖRÜLDÜ

Ülkedeki otoriterleşmeye dikkat çeken Siyaset Bilimci Ayşegül Kars Kaynar, “Ülkenin demokratik yapısı ve hukuk ortadan kaldırılırken partizanlaşmayı getiren liyakatsiz yönetim anlayışı hâkim kılındı.

Bunların yanı sıra özellikle son 5 yıl içerisinde vergideki adaletsizlik, artan enflasyon, emekçileri daha çok yoksullaştıran zengine servet katan bölüşüm şokları, halkın yaşanan çürümeyi en çıplak haliyle görmesini sağladı. Darbeyle otoriterleşmediğimizi göz önüne alırsak halkın bütün kesimleri tüm bunları adım adım yaşadı. Dolayısıyla bugün partilere duyulan güvensizlik oldukça doğal.

Halkın demokratik beklentileri ise son seçimlerle beraber de muhalefette bir karşılık görmüştü. Ancak bugün statükonun içine hapsedilme görüntüsü veren düzen muhalefeti bu güveni şimdilik kaybetme eğiliminde.

Bugün Kürt sorunu üzerinden giden tartışmalarda halkın isteğinin uzağında bir görüntüye sahip. Yani bugün Kürt açılımına güvenilirlik daha yüksek çıksa şaşırtıcı olan o olurdu.

Otoriter rejimin en büyük panzehiri bugün hafızamız. Eski aktörlerin kurulu olduğu bir masaya neden güvenilmeyeceği çok değil 2015 senesindeki sürece bakılarak bile okunabilir. Toplum o aktörlerin tamamını hatırlıyor. Dolayısıyla rejimin yaşattıklarının hesabı sorulmadan 2024 Türkiye’sinde aynı aktörlerle bunu konuşuyor olmanın hiçbir karşılığı yok.

OLMAYAN ŞEYİ TALEP ETMEK DURUMUNDAYIZ

Marx’ın değimi ile ‘Görünen ile gerçek aynı olsaydı araştırmaya gerek kalmazdı’. Dolayısıyla bugünün restorasyonu da Kürt açılımı da tarihsel olarak bile gerçek dışı.

Bu sebeple halkın güvenini ve desteğini kazanmak isteyen bir muhalefet anlayışı demokratik mücadele kanallarını emek eksenli bir eksende yaratarak bir politik hat oluşturmak, henüz olmayan şeyi zorlamak ve talep etmek durumundadır"

Fotoğraf: Sezin Öney

FIRSAT PENCERESİ ARALANDI

Siyaset Bilimci Sezin Öney, ise “Başta ekonomik kriz olmak üzere ülkede her alanda yaşanan krizler bugün toplumun tam da siyasi krizine yol açıyor. Eğitim, sağlık, çevre ve toplumsal hayatta yaşananlar ülkeyi bir kriz yumağına çevirdi. Krizleri yaratan rejim ve çözüm üretemeyen muhalefet görüntüsü de toplumda bir güven yitikliğine sebep oluyor” dedi.

“Bu açıdan şimdiye kadar kamuoyu yoklamalarında çok da dikkate alınmaması gereken kararsızlar ülkenin gerçekliğine dönmüş durumda” diyen Öney şöyle konuştu:

“Yolsuzlukların hat safhada olduğu, mafya-çete ilişkilerinin geçmişte yaşanan Susurluk’u bile geri planda bıraktığı zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla bugün halk, ülke sorunları karşısında ne iktidara ne de muhalefete güveniyor. Son günlerde siyasetin tartışma konularından olan Kürt sorunu da bu anlamda sadece rejim açısından bir fırsat penceresi haline geliyor. Dış konjonktürle doğru oranda ilerleyen iktidar bloku yine büyük hayallerle, sorunları çözecek büyük ‘lider’ görüntüsü ile hamle yapmaya çalışıyor. Bu sayede gelecek hesapları ile tekrar Kürt sorununa dönme iştahı kabarmış durumda.

Ancak gelinen noktada ülkeye ödettikleri ağır siyasi bedeller artık toplum nezdinde güvenin oluşmasında engel oluyor.

TOPLUM ÖRGÜTLENMEZSE GÜVEN KAZANILMAZ

Öte yandan muhalefet cephesi de sorunlar karşısında çözüm üreten siyasi krizleri lehine çevirebilen bir halde henüz değil. Toplumu örgütlemedikçe sorunlar karşısında ikna edici, heyecan yaratıcı bir politika ortaya koyamadıkça halkın güveni kazanılamıyor.

Bu sebeple bugün halkın sorun ve talepleri ile hareket eden bir muhalefet hattının parlamenter dengeler izin vermese dahi seçimi zorlayacak, iktidarın karşısında duracak bir görevi bulunuyor.”