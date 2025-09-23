Rekabet Kurulu, Adidas hakkındaki soruşturmada sözlü savunma toplantısı yaptı

Rekabet Kurulunca, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, Kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, Adidas'ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle kanunu ihlal ettiğini ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, 20 Eylül'de Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi (Adidas) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, spor ayakkabı, giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma sonucunda 2022 yılında şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verdiği anımsatıldı.

Ancak söz konusu Kurul kararının, Ankara 12. İdare Mahkemesince 2023 yılında iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere ocak ayında Adidas hakkında ön araştırma yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan inceleme sonucunda Kurulun, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak Adidas'a soruşturma açılmasına karar verdiği ifade edildi.