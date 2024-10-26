Rekabet Kurulu, devralmasına onay vermemişti: Tofaş'tan Stellantis açıklaması

Türk Otomobil Fabrikası AŞ. (TOFAŞ), Stellantis'in, devralınmasına yönelik yaptığı açıklamada, sürecin devam ettiğini ifade etti.

Rekabet Kurumu, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin, STELLANTIS ve Koç Holding AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan Tofaş Türk Otomobil AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Kurul'un ilgili toplantısında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

TOFAŞ'TAN KAP'A BİLDİRİM

Kurul'un kararının ardından Tofaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu’na sunulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "29.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının ve bu kapsamda Peugeot, Citron, Opel ve DS Automobiles’dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi’nin imzalandığı; 05.12.2023 tarihli açıklamamızda ise anılan işlemle ilgili alınması gereken izin konusunda Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği; 24.05.2024 tarihli açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği ve sürecin devam etmekte olduğu konuyla ilgili olarak yatırımcılara önemli gelişmelerin aktarılacağı" ifadelerine yer verildi.