Rekabet Kurulu'nda Erba karavan firmasına 2,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Erba Karavan firmasının "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmayı karara bağladı. Buna göre, firmaya 2,3 milyon lira idari para cezası verildi.

Güncel 01.08.2024 17:30 Giriş: 01.08.2024 17:30

Güncelleme: 01.08.2024 17:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA